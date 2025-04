Паркът, намиращ се зад Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има нужда от нашите общи усилия, за да върне старата си красота. Преди повече от 60 години, през 1961 година, тук се е с провеждала Световната студентска Универсиада, който събира на едно място най-добрите млади атлети от цял свят. Някога тук е имало добре поддържан парк, алеи, пейки и прекрасна зеленина, оживен от зрители и спортисти. Днес обаче, състоянието на този исторически район преплита забравената история и настоящата разруха. „Стартирам доброволческа кампания за почистване на парка, а съвместно с това ще се боря за съдействие от институциите“. Това заяви инициаторът Андрей Димитров, студент по политология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Пред bTV Radio той подчерта, че третият етап на възстановяването на парка ще се проведе на 11 май, неделя, от 10.00 часа.

"Няколко дни преди края на 2024г. повдигнах въпроса със занемарения парк, който се намира между зад сградите на Философския и Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и до малкия стадион „Академик“. Още на 20-тата минута след качване на видеото (което събра над 100 хил гледания) хора от екипа на Васил Терзиев, а паралелно с това и хора от екипа на доскорошния кмет на Слатина Георги Илиев, се свързаха с мен и споделиха тяхната готовност да съдействат за почистването и облагородяването на парка", добави той.

Как да насърчим гражданската активност за облагородяване на средата, в която живеем? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Андрей Димитров, студент по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и инициатор на кампанията:

До момента са проведени две акции за почистване - на 9 и 29 март , които събраха над 100 доброволци и резултатите са налице: зеленото пространство вече е достъпно за ползване от стотици живущи, учащи и работещи в района.

● Над 500 доброволци са се записали да участват в следващите акции

● 100 доброволци на терен

● Вайбър екшън група за действие от 150 души

● Общо видеата са гледани над 200 хил пъти

● Причина за безстопанствеността: Държавна собственост, прехвърляне на отговорност между институциите през годините

● Има план за дългосрочно решаване на проблема, като най-добрият вариант ще бъде държавата да прехвърли собствеността на Столична община, която много по-лесно ще може да го поддържа. Това, което сподели областният управител е, че заедно с прехвърлянето но имота, трябва да има ясен план какви стъпки ще бъдат предприети за неговото облагородяване.

● Предстои да намерим оригиналния проект в НАГ

● Ще се възложи на студенти-архитекти да изготвят проект как да бъде облагородено пространството.

● Предстои трета акция: на която искаме да довършим започнатото и да разкрием цялата оригинална настилка

Какво завариха доброволците:

● Тотална безстопанственост - прехвърляне на отговорност между институции от над 30 години

● Свърталище на бездомници и наркомани, опасна среда

● Непроходим терен

● Обезверени граждани, които не вярваха, че нещо може да се промени



Какво постигнаха доброволците:

● Инициира се комуникация между институциите - Столична община и Областната управа на София.

● Събраха се над 100 доброволеца, които спяха да отстранят колосално количество боклуци, израстъци и опасни клони.

● Възстановени са счупените пейки

● Положен е чакъл на калните участъци от парка

● Стартира процес по възстановяване на оригиналната каменна настилка, която е уникална по рода си за София

● Върна се надеждата на хората от квартала, работещите и учащите наблизо. За постигнатото до момента най-голяма заслуга имат доброволците, които успяха да отстранят колосално количество боклуци, израстъци и опасни клони.

"Налице е огромната подкрепа от местните, които освен че се включват в акцията, вече ползват активно градинката в своето ежедневие", коментира Димитров. "Инициативата има и силно отражение в подобряването на локалната сигурност. Градинката, описвана от местни жители като опасна зона и свърталище на наркомани и клошари, започва да придобива свеж и приветлив вид, а въпросните лица вече не я посещават и не притесняват местните. Благодарение на доброволците, успяхме да открием оригиналната настилка, потънала под голям исторически земен слой. Този тип настилка е единствен и уникален за София и би следвало да се възстанови и реновира. Но за да възстановим настилката в целия парк с ръчен труд, ще са ни нужни месеци работа, допълнителни лични средства средства и стотици доброволци", допълни той.

Като студент по Политология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Андрей Димитров споделя, че от скоро повдига проблеми, които остават незабележими за управляващите или в годините назад са неглижирани. "Мотивацията ми да започна е спор с приятел, който ми каза, че от младото поколение вече нищо не става и исках да покажа, че това не е така. Моята основна цел е да покажа, че гражданите могат сами да направят това, което политиците само обещават", каза той.