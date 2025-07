Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе Андрей Велчев, който е председател на Сдружението за качествена и достъпна храна. Пред шеф Николай Немигенчев той призна, че за българските потребители е по-важна изгодната цена, а не качеството на хранителните продукти.

Андрей Велчев е политолог по професия, а Сдружението за качествена и достъпна храна се ражда след Ковид-пандемията, за да пази правата на потребителите. Една от най-скандалните злоупотреби, които разкриват, е мляко в търговската мрежа, което е обозначено с 1.5% масленост, а реално е... почти чиста вода! Битката на сдружението с производителя продължава дълго – глобяван е многократно, затварят предприятието му за 6 месеца и едва тогава той прекратява практиката си да продава вода, вместо мляко.

Сдружението разобличава и продажбата на овче сирене, което не е овче. „Успяхме да преобърнем системата, защото тогава КЗК наложи една от най-високите глоби – 1 милион лева!", припомни Андрей Велчев. „Ние не искаме да уроним имиджа на българското производство, а да осветлим само тези производители, които петнят неговото име по ужасяващ начин като произвеждат фалшив продукт.", категоричен е той.

Сдружението за качествена и достъпна храна е член на Safe Food Advocacy, чиято цел е да пази стандартите за производството на храни в целия ЕС. „Възможно е в началото на 2026 г. наш представител да бъде излъчен за зам. председател на Европейската агенция по храните.", каза още Андрей Велчев.

