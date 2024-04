От 7 май трамвай №15 ще свързва ж.к. „Бъкстон“ и метростанция „Витоша“. Това стана ясно по време на днешното заседание на Столичния общински съвет. Линията е по предложение на зам.-кмета по транспорт Илиян Павлов, заедно с общинските съветници Борис Бонев, Андрей Зографски и Гергин Борисов. Тя ще допълни маршрутите на две от най-натоварените линии - трамваи № 5 и № 10, и ще предостави на софиянци дългочаканата връзка между бул. „Цар Борис III“ и ул. „Граф Игнатиев“. От „Столичен електротранспорт" имат готовност да удвоят капацитета при нужда със сдвоени мотриси. Разписанието ще бъде синхронизирано с това на трамвайни линии с номера 4 и 5, за да се получат равномерни интервали на движение под 3 мин. по бул. "Цар Борис III".



Освен новата линия, отново по предложение на зам.-кмета по транспорт и общински съветници от „Спаси София", бяха приети и подобрения на няколко други линии във връзка с предстоящия голям ремонт на жп възел София. Трамваи № 27 и № 3, както и автобус № 413 се удължават до гара София-север, а трамвай № 1 – до надлез Надежда.

По време на заседанието се разрази и дебат по темата за нощния градски транспорт. Част от съветниците изказаха тези за неговото премахване, но в крайна сметка предложението на Карлос Контрера за спиране на нощните линии не получи подкрепа. „Нощният транспорт осигурява една евтина и безалтернативна възможност за нощните пътувания, като същевременно подобрява пътната безопасност. Всеки голям европейски град има нощен транспорт и щеше да е огромна грешка да лишим софиянци от това удобство“, коментира Андрей Зографски. Към този момент нощният транспорт се обслужва от едва 9 автобуса, при 488 автобуса в час пик през деня. Статистиката показва, че ръстът на пътниците между януари и февруари е 33%.

„Това е още една стъпка в посока подобряване на транспортната свързаност на София. Нашата амбиция е пътуването в града да бъде максимално бързо и удобно за гражданите, за да бъде градският транспорт все по-предпочитан от пътниците”, смята зам.-председателят на Комисията по транспорт на СОС Андрей Зографски.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Андрей Зографски, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Ето и останалите промени в организацията на движение на градския транспорт в София, които предстоят от 7 май 2024г.:

Трамвайна линия 27: Удължава се маршрутът до ж.п. гара „София Север“ – от спирка код 1255 „Пета градска болница“, транспортен подлез Надежда, бул. „Рожен“, надясно по ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“, обръщане посоката на движение пред гара „София север“ двупосочно.

Трамвайна линия 7: Маршрутът се запазва до обръщателно колело „МС Хан Кубрат“ (движение по бул. „Христо Ботев“) и синхронизира движението си с трамвайна линия 27.

Трамвайна линия 1: Удължава се маршрутът до надлез Надежда – от Централна гара продължава по бул. „Княгиня Мария Луиза“, обръщане посоката на движение на надлеза, бул. „Княгиня Мария Луиза“, надясно по бул. Христо Ботев, наляво по ул. Струга и синхронизира маршрута си с трамвай номер 6.

Трамвайна линия 3: Променя се маршрутът до ж.р гара „София Север“ -по бул. „Христо Ботев“, до Централна ж.п. гара, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, транспортен подлез Надежда, бул. „Рожен“, надясно по ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот“, обръщане посоката на движение пред гара „София север“ двупосочно.

Снимка: Ладислав Цветков

Маршрутът на автобусна линия 413 ще бъде удължен до ж.п. гара „София Север“. След връщането на нощния транспорт в София, е изготвен анализ на ефективността му и заради това ресорният зам.-кмет Илиян Павлов и зам.-председателят на Комисията по транспорт на СОС Андрей Зографски в свой доклад предлагат промени и в маршрута на нощна линия N2, която да подобри обслужването в Студентски град до централната част на София.

Всички предложения за промени в линиите от столичния градски транспорт бяха обсъдени от членовете на ресорната комисия и окончателно одобрени на заседанието на градския парламент.