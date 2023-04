„Като се попита човек какво знае за Япония, сакурите, японските вишни са едно от първите неща, които хората знаят и споменават. В Япония това са огромни дървета, цели алеи, поляни от сакури и са наистина много внушителна гледка. Японците ги ценят много, не само защото са много красиви, а и защото донякъде символизират преходността и нетрайността на красотата, красиви са седмица – две и после прецъфтяват и нито дават плодове, нито нищо, но за хората това е наистина голямо празненство. Събират се колеги, семейства с екипировка за пикник и целите паркове са пълни с хора. Всяка година японците имат календар, в който пишат къде кога ще цъфтят сакурите и да се подготвят“, разказва Анелия Иванова, която е секретар на Клуба на приятелите на Япония в България и майстор по Кири-е.

Елементът на сакурата може да се види в оригами, на кимоната, които са рисувани, в кири-е, и в други изкуства.

„В България Ханами празнуваме от 2014-та година, преди това през 90-те години посолството на Япония започва инициатива за садене на сакури в Южния парк, като опит да провокира децата, които учат японски език да се грижат повече за природата и да научат повече за японската култура. И 2014-та година Клубът на приятелите на Япония в България възстановява тази традиция, като всяка година садим по 10-на и повече дръвчета. Всяка година имаме и празненство по този случай, имаме участници, които представят и стихотворения хайку. Тази година също ще имаме такива. Ще бъдат обявени и победителите от националния хайку конкурс, посветен на сакурата. Събитието е на 8 април от 11 часа в Южния парк в София.“

Анелия Иванова е майстор на Кири-е. „Това е техника, с която се правят картини, посредством лист хартия чрез изрязване. Правят се дупчици в хартията и така се образуват картините. В Япония това изкуство е много старо, то започва с правенето на шаблони за кимона и след войните си става техника, с която художниците се изразяват. Като цяло извън Япония това изкуство почти не е познато. В България имаме късмета 10-15 човека да се занимават с Кири-е. Едно от най-интересните неща, които са се случвали в България е моето участие в предаването „Кой иска да отиде в Япония“. За мен беше наистина невероятно, срещнах се с трима от най-интересните Кири-е автори в Япония. Направиха и последващ епизод за това как съм се развила аз“.

Утре, 8 април, Анелия Иванова организира работилница по Кири-е в галерия „Сан Стефано“. Там може да бъде видяна и изложба на Кири-е автори. Цялото интервю можете да чуете тук: