Столичен инспекторат и Регионалното управление по образованието София-град ще подкрепи над 3000 доброволци заявили участие за почистване в различни точки на града. Инициаторите са младежи от Американски колеж - София, Софийски ученически съвет и Български младежки Червен кръст – София. Те са избрали и свое мото "С мисъл за бъдещето" и в израз на това ще се присъедният към кампанията по пролетното почистване на столицата.

В акцията ще се включат 17 районни администрации и 37 образователни институции.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Савова от Столичния инспекторат:

Стартът на инициативата е на 22 април в 10:00 ч., а ученици и студенти ще почистват прилежащи площи около учебните си заведения алеи в близост и споделени пространства. От страна на Столичен инспекторат е създадена организация във всеки един от районите, където ще се включат доброволци да се осигурят ръкавици, чували, както и логистика за извозване на събраните отпадъци. Инспектори по места ще дават и указания за разделно събиране, което освен повече брой на доброволците, е и основната цел на кампанията.



На 23 април в Южния парк, поляната откъм бул. „Гоце Делчев“, от 10 до 16:00 ч., ще се провеждат детски еко работилници и игри с подаръци и изненади. Входът е свободен.



Всеки, който желае да се присъедини към кампанията по почистване може да го направи като се свърже на телефон 987 55 55 или в съответния районен инспекторат.