Миене на улици, обособени под формата на карета ще започне на 12 юни и ще продължи до 14 август т. г. като обхване районите „Красно село“, „Възраждане“, „Триадица“, „Лозенец“, „Оборище“ и „Средец“. Това е една практика , която се прилага повече от 15 години за измиване на централни улици в столицата през деня, когато трафикът е интензивен и затова се налагат временно ограничения за изпълнение на дейност „миене с автоцистерна с маркуч“. За целта е създадена организация между фирмите по чистота, Общинска полиция, ЦГМ ЕАД, Пътна полиция – СДВР, Софийска вода и есплоатационните дружества, работещи на територията на столицата, а контрола по изпълнението осъществява Столичен инспекторат на терен.

Снимка: btvnovinite.bg

От 07.30 ч. до 16.30 ч. ще бъдат затворени за придвижване, паркиране и престой на ППС улиците, по които ще тече дейността от четири страни под формата на каре. Собствениците на паркираните автомобили трябва да ги преместят, докато трае дейността, а тези които не са го направили, техните коли ще бъдат релокирани наложително в съседство. За новото местонахождение информация може да се намери на телефон на съответното РПУ и 070013233. Уведомленията за осъществяване на дейностите се слагат предварително на жилищните сгради за съответната етажна собственост, в сайтовете на съответните районни администрации, както и на Столичния инспекторат.

Снимка: btvnovinite.bg

Допълнителна информация може да се получи още на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат: 02/ 987 55 55.

Снимка: btvnovinite.bg

На 12 юни на екипите на фирмата по чистота, изпълняваща дейността ще стартира в район „Красно село“ от „каре“ 6 , в което попадат улиците:

- ул. "Св. Иван Рилски" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев",

- ул. "Люлин планина" от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до ул. "20-ти април",

- ул. "Лайош Кошут " от бул. "Генерал М. Д. Скобелев" до бул. "Христо Ботев",

- ул. "20-ти април" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония"

- ул. "Ивайло" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Македония".

На 18 юни екипите продължават миенето в район „Триадица“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Савова от Столичния инспекторат: