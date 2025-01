"Похвално е, че повече хора са създали организация за почистване на входовете от снега пред жилища и офис центрове. Има 4-5 единични случаи тази сутрин, които подлежат на санкция с фиш за 50лв на място или акт от 100 до 2000 лв". Това заяви в ефира на bTV Radio Анета Савова от Столичния инспекторат.

Снимка: БГНЕС

По думите й, младите хора стават все по-отзивчиви за почистването на снега. Според нея, "не е задължително да се изчисти целия тротоар от фирмите за почистване, а и от гражданите. Достатъчно е разстоянието да бъде, колкото да се разминат двама души. Съветваме гражданите да не събират снега до стволовете на дърветата, а близо до дъждоприемна шахта".

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че през деня са извършени обработки със смеси срещу заледяване в районите „Красно село", „Подуяне", „Красна поляна", „Люлин", „Панчарево", „Витоша", „Овча Купел" и „Банкя". Почистени са и общински пътища в район "Панчарево". В понеделник сутринта работят 22 снегопочистващи машини, съобщава bTV. В природен парк Витоша пътищата кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – местност „Златните мостове“ са опесъчени. Двата пътя бяха затворени за движение през нощта – от 3 ч. до 7 ч.

Снимка: БГНЕС

Анета Савова коментира и ефективността на мерките срещу мръсния въздух в София. Извършени са над 350 проверки и са съставени 23 акта за нарушение на разпоредбите. "Днес в район "Студентски" беше съставен акт за нерегламентирано горене. Органите са преустановили горенето. Инспекторите са подпомогнати с дронове, за да се локализира мястото на нарушението в район "Красна поляна". В "Подуяне" не беше установено нарушение, но имаше преден ден с налагане на санкция", отбеляза Савова. Тя препоръчва на гражданите, когато подават сигнал, да посочат място, точен адрес и телефон за обратна връзка.

