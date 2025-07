Софийските улици под водна струя в жегите

Във връзка с високите температури в столицата Столичният инспекторат въведе извънредна мярка за оросителна обработка на уличните платна. Операцията, която тече от 21 до 26 юли след 13:00 ч., обхваща натоварени булеварди и улици, по които преминава масов градски транспорт. Целта е охлаждане на пътната инфраструктура, намаляване на праховото замърсяване и превенция на асфалтови повреди.

Графикът включва ключови артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Васил Левски“, бул. „Брюксел“, „Околовръстен път“, бул. „Черни връх“, ул. „Раковски“ и много други. Дейността е допълнение към стандартното миене по график, което в централните райони включва затваряне на улици и изискване за преместени автомобили, за да бъде почистено щателно не само платното, но и тротоарите.

Строги санкции за неправилно изхвърлени отпадъци

Сезонът на ремонтите води до чести нарушения, свързани с изхвърляне на строителни и едрогабаритни отпадъци на нерегламентирани места. Само за първото полугодие са издадени близо 200 акта, като глобите са от 300 до 1000 лв. за физически лица и достигат до 4000 лв. за юридически лица.

Най-честите нарушения включват оставяне на стари мебели, матраци, шкафове, тоалетни чинии и строителни отпадъци до контейнерите, върху тротоари или в зелени площи. Според наредбата на Столична община, всички отпадъци трябва да се събират разделно, като за по-големи количества гражданите са длъжни да наемат лицензирана фирма и контейнер за извозване.

Снимка: БГНЕС

Графикът не е пожелателен

Инспекторатът напомня, че всеки район в София има публикуван график за извозване на едрогабаритни отпадъци, който трябва да се следва стриктно. Допуска се оставяне на максимум 2–3 чувала в деня, определен за извозване. Оставянето на отпадъци в други дни е нарушение, дори да е „само един стол“.

Гражданите могат да проверят графика онлайн или да се обадят на оперативния център. „Оправдания като ‘не видях’ или ‘фирмата не знаеше’ не важат – има задължения, както има и права“, подчерта Анета Савова от Столичния инспекторат.

Зелените и хранителните отпадъци – отделно

Градинските отпадъци (клони, трева и др.) не бива да се смесват с битови или строителни. Част от столичните райони вече разполагат с компостери, а останалите могат да използват инсталацията в Хамбург Ров или временно разположените контейнери в рамките на инициативата „Магата фест“. Там се приемат също и стари бои, лакове, лекарства с изтекъл срок на годност.

„Всеки отпадък има своя път и своя начин на третиране. Смесването е не просто неуважително – то е нарушение“, заявиха от инспектората.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Анета Савова от Столичния инспекторат: