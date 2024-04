"Бандата на Банши: Рецепта за магия" е заглавието на новия български фентъзи филм, който ще ни потопи в един неповторим свят на магия и изненади. Премиерата ще бъде на 27 април, от 18:00 часа в Кино Люмиер. В ефира на bTV Radio за филма разказа Ангел Георгиев. Той е сценарист, режисьор и продуцент на филма, както и автор на фентъзи романа „Пътешествието на Мая“.

"Магията е непрекъснато в човешкия свят, магията е добротата, която всеки проявява към другия, подкрепата - това е изключително вълшебство. Ние от малки сме закърмени с приказки, това са кратки истории, които ни дават поука и ни развиват въображението и във всяка приказка има вълшебство. Това е една приказка за малки и за големи, в нея пак има поука и магически неща, съответно фантазията е необходима, за да може човек да твори, когато човек има фантазия, той може да твори всичко, което поиска", обяснява Ангел Георгиев защо хората имат нужда от фантазия и има ли магия в човешкия свят.

За героите на филма, който е подходящ и за деца, и за възрастни, за магията и фантазията в живота - цялото интервю с Ангел Георгиев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.