„Абсолютно всички от артистите до момента, които ние сме представили и завършили като истории, ние смятаме, че са съвременни български будители. Ние сме ги избирали на база какво нас ни е докоснало наистина най-силно и това е било работата на тези хора, които ние по един или друг начин сме свидетелствали дали чрез изложби, дали чрез това, което в интернет-пространството те са споделяли, но когато някой ни направи силно впечатление, ние си го пращаме един на друг, споделяме неговата работа, и вътрешно в екипа преценяваме дали имаме възможност и достъп до този човек, за да направим филм за него.“ Това разказа в ефира на bTV Radio продуцентът Ангел Иванов от платформата за документални филми Oddly, с която bTV Radio си партнира за 12-я рожден ден на медиата.

„За мен нарастващият интерес към документалистиката се дължи на това, че съвремието ни е доказало, че историите, които създаваме ние като живи същества са по-интересни от много от историите, които можем да си въобразим и да създадем от въображението си. За мен документалистиката показва, че човешките взаимоотношения са толкова сложни, че понякога е толкова трудно да си представиш в един игрален формат или в литературата, в роман, как те могат да се развият. Докато в истинския живот те винаги успяват да ни изненадат и това е нещо много ключово за добрите истории – че те не могат предвидими. Най-добрите автори успяват да направят така, че да създадат истории, на които да си представим тяхното развитие, но животът го прави постоянно. И поради тази причина смятаме, че животът е най-добрият автор. Нашата роля до голяма степен като документалисти е да се опитаме да направим негативен отпечатък на това, което той ни дава“, каза още Ангел Иванов.

От платформата Oddly си партнират и с неправителствени организации, в търсене на истории, които заслужават да бъдат разказани.

„С фондация „Усмивки за Африка“ например, която е българска фондация, която строи училища в Уганда, нашият режисьор и оператор Никола Атанасов беше там за около 3 седмици и интервюираше тези деца, и се опитваше да разбере по какъв начин им се отразява работата на фондацията в живота и по какъв начин те възприемат българската култура, българските нрави. Тези деца изпълняват танцова хореография с пеене на песента „Облаче ле бяло“, каза още Ангел Иванов.

„Всяка една история по някакъв начин представя нещо ново за нас, дали е история, дали е информация, творческа техника или е начинът на мислене на един човек, който те кара да мислиш за собствения си мироглед и по някакъв начин ти дава перспектива, която те кара да се замислиш дали твоята перспектива е изцяло нещото, с което искаш да продължиш, дали е изцяло обективната твоя истина. Бих казал, че от всеки един от тях научаваме много и интересни неща и те ни вдъхновяват – дори с отношението към работата си, но и с начина, по който не биха жертвали тя да бъде зависима от чужди фактори. Начинът, по който те говорят за свободата в това, която правят, няма как да те остави безпристрастен и след това да не искаш повече свобода сам за себе си“, посочи още продуцентът.

Цялото интервю с Ангел Иванов можете да чуете на звуковия файл.