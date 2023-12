Ангелина Сапаревска, със сценичен псевдоним Анджели, стопля душите за празниците с "Утре". Новата й песен е в стил боса нова. Текстът и музиката са на Анджели, която бе наградена с безплатен аудиозапис на Младежкия джаз фест София 2023г. Изпълняват я «Анджели и ангелите» - новосформираната тийнейджърска група със средна възраст 16 години в състав: Анджели - вокали, тромпет Яна Миладинова – бас, Божидар Авджиев - пиано и Момчил Сапаревски – барабани. Тинейджърите планират нови записи и участия в младежки джаз фестивали.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ангелина Сапаревска, разположено в звуковия файл:

Ангелина Сапаревска е родена през 2007г. в гр. София. Тя учи в НМУ „Любомир Пипков”, специалност „Пиано”. Свири на пиано от 5-годишна, изучава поп и джаз пеене и тромпет. От десетгодишна композира и има издадени 9 песни по неин текст и музика индивидуално и в колаборация и с нейно изпълнение, които са популяризирани в националните медии.

Анджели има участия в майсторски класове, концерти и благотворителни събития. Освен като музикант, Анджели се изявява и като модел.

Тя е лауреат от десетки конкурси като по-важните от тях са:

Май 2017г., Межународен конкурс „Arpeggio” в Ла Валета, Малта– втора награда, вокал соло ;

; Февруари 2018г., Международен конкурс „ Stars of the Albion”, Лондон, Великобритания – втора награда, вокал соло ;

; Юни 2018г. Международен клавирен конкурс „Нови пианисти”, професионалисти, гр. София – първа награда, пиано .

. 2019, Международен конкурс за инструменталисти, гр. Перник – Специалната награда на Институт „Сервантес” за най-добро изпълнение на произведение от испански автор, пиано ;

; 2019, Международен фестивал за Джазови оркестри, Синсинати (САЩ), голямата награда като част от Джазовия оркестър на НМУ, тромпет;

2020 – първа награда в състезанието по Солфеж и музикална литература , организирано от НМУ.

, организирано от НМУ. Октомври 2022, Национален конкурс “Eclecticа Union Kids” за написване на нова детска песен за симфоничен оркестър , без възрастово ограничение, първа награда за песента „Моя музика” – текст и музика Ангелина Сапаревска, аранжимент – Минко Ламбов.

, без възрастово ограничение, първа награда за песента „Моя музика” – текст и музика Ангелина Сапаревска, аранжимент – Минко Ламбов. На сесия 2022г. тя беше подкрепена в категория „Млад автор” от Музикаутор.

Анджели участва и в електронната група The Silence Inside.

Също така е част от Брас бенда на НМУ с ръководител Вили Стоянов.