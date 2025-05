Момиче от малкия град Мездра се сблъсква с културния мегаполис Лондон, където учи, работи и твори. Там постепенно се затвърждава западното влияние върху музика й. Скоро след издаването на първия си сингъл "Cologne", българката Ангелина Стефанова, с псевдоним Angelina Steff, продължава да разчупва поп музиката с английски и български парчета, наблягайки на мечтателна гама от звуци, смесвайки модерното поп звучене с нотки на рок, синтезатора на 80-те и романтичните текстове на бандите от миналото. Музиката й често въвежда слушателя в ангелска паралелна вселена, комбинирайки най-доброто от винтидж и футуристичните елементи, винаги с акцент върху емоцията, която една песен създава.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Angelina Steff, разположено в звуковия файл: