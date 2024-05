В книгата „Гръцко синьо“ можете да откриете не само плажове, красиви залези и полезна информация за хората, които искат да посетят Гърция. В този „пътеводител в близкото и непознатото“ има интересни истории и се чуват стъпките на Омир, Казандзакис, Ленард Коен.

Все още ли в Крит гостът е непознатият Бог, и пред него всички врати и сърца се разтварят, както пише Никос Казандзакис? Кой е най-красивият гръцки плаж? Какво е научила Анита Димитрова за Китира - мястото, свързано с известен гръцки филм? И кои дестинации са подходящи за хората, които обичат партитата?

Цялото интервю с авторката на „Гръцко синьо“ Анита Димитрова пред водещата Надежда Василева за познатите и непознатите места в Гърция, можете да чуете на звуковия файл.