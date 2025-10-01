Дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон „Чужденецът“ ще ознаменува началото на тазгодишния кино-литературен фестивал „Синелибри". Продукцията ще бъде показана на 10 октомври от 19.00ч. в зала 1 на Националния дворец на културата непосредствено след празничната церемония по откриване на единадесетото издание на Синелибри. Събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа, вдъхновил мотото на фестивала - „Пяната на дните“.

Чуйте повече за мотото и още филмови акценти от интервюто на Георги Митов с Анна Лазарова от организационния екип на фестивала:

Според критиците, Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа - остава недосегаем за психологически анализ и диагноза. Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в „подсилените“ женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир. „Чужденецът“ пристига у нас с актив от възторжени критически оценки и две престижни отличия до момента – номинация за „Златен лъв“ и номинация за наградата на публиката от фестивала в Сан Себастиан.

Снимка: bTV

Сред специалните гости на фестивала ще бъде Силви Вартан. Обичаната френска певица с български произход ще присъства на премиерата на филма „Силви Вартан: От любов“ на Ема Константинова, със сценарий на Георги Тошев. Документалната лента разкрива живота и кариерата на Силви. Тя сменя държави, сцени, тоалети и музикални стилове, но едно остава непроменено – всичко в живота ѝ е „от любов“. Филмът разказва за успеха и съмнението, за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс“, за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича.

На 26 октомври, в присъствието на Силви Вартан и Ролан Перес, ще се състои официалната премиера на комедийната драма „Мама и чудото на живота“, дело на режисьора Кен Скот. Копродукция на Франция и Канада, филмът пресъздава действителната история на Перес, разказана от него в книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“. Главната роля в това трогателно кинобижу за непоколебимата преданост и решимост на една майка да помогне на сина си да води пълноценен живот, се изпълнява от Лейла Бекти. Партнират ѝ Джонатан Коен, Жозефин Жапи и самата Силви Вартан, чието присъствие на екрана се отличава с изключително обаяние и финес. Филмът се радва на най-високия боксофис във Франция от началото на годината.

Снимка: Getty Images

Сред акцентите в програмата е филмът "Бугония" на Йоргос Лантимос беше посрещнат с 6-минутни аплодисменти на кинофестивала във Венеция и съвсем очаквано се озова в центъра на вниманието. Повелителят на абсурда работи отново с Ема Стоун и Джеси Племънс в този смел римейк на южнокорейската научнофантастична комедия „Спасете зелената планета“. Филмът комбинира типичните за Лантимос жанрови елементи като черна комедия, трилър и социална сатира. Според самия режисьор сюжетът е отражение на тревожните теми на нашето време – дезинформация, войни, технологични рискове и изкуствен интелект.

Италианската кинозвезда Тони Сервило ще представи новия филм на Паоло Сорентино „Божественият“ на 24 октомври в зала 1 на НДК. Това е съвършена сплав от биографична драма и политически трилър, „Божественият“ е отличен с над 30 престижни награди, включително Наградата на журито на кинофестивала в Кан и номинация за „Оскар“, и е още едно доказателство, че Сорентино е брилянтен киностилист, а Тони Сервило – майстор в изграждането на сложни и противоречиви персонажи. Образът на митичния италиански министър-председател Джулио Андреоти е без съмнение една от коронните роли на актьора и дава стремителен тласък на възходящата му кариера. Филмът се вглежда в тъмните аспекти на италианската политика, дежурните интриги, хаоса и корупцията, и постига внушенията си посредством впечатляваща стилизация, нелинеен разказ и безупречен монтаж. Сорентино изследва феномена Андреоти, предполагаемите му връзки с мафията и присъдата за убийство на журналист, за да изгради безмилостно ироничен портрет на властта и нейните проекции върху италианското общество. За въздействието на филма принос имат зашеметяващият грим, музиката и виртуозната операторска работа.

В рамките на Синелибри ще се проведе второто издание на проекта "ITALIAN SCREENS: Ново италианско кино без граници". На фокус е италианският филм „Навън” – биографична драма за писателката Голиарда Сапиенца. Специален гост на събитието ще бъде многократно награждаваният режисьор Марио Мартоне, който е с номинации за „Златен лъв” и „Златна палма” и лично ще представи филма си „Навън”.

Предстои и провеждането на "BOB- Based Оn Books", насочено към любители и професионалисти, които искат да се занимават с екранизациите на литературни произведения.

Над 70 филмови заглавия и повече от 37 специални събития очакват публиката на Синелибри от 10 октомври - срещи, прожекции и вдъхновяващи изживявания. Билети ще откриете на касите на киносалоните в столицата и 7 града в страната, както и онлайн.