Тази сряда, 17 април, от 19:00 ч. в "Червената къща" на ул. Любен Каравелов в столицата ще се състои премиерата на книгата на Анна Заркова „Смъртта на Бялата лисица".

На 2 октомври 1996 г. пред дома му е застрелян Андрей Луканов – знаков политик на българския преход, министър-председател в две правителства, депутат. От кого и защо? И до днес нито една от версиите не е отречена или потвърдена, а Делото „Луканов” е прекратено.

Снимка: БТА

В новата си книга Анна Заркова осветява истината, като предоставя на читателя събраната от нея обширна информация по този мистериозен случай, търсейки ключа към голямата загадка: кому е изгодна смъртта на този противоречив политик – силно обичан и мразен, наричан почтително Архитекта на мирния преход и презрително Бялата лисица. Един интригуващ документален разказ, убедително доказващ, че „много от въпросите, които си задаваме днес, имат отговори в близкото ни минало”.

Анна Заркова е дългогодишен разследващ журналист, отговорен редактор и коментатор във в. „Труд”, колумнист във в. „Галерия”, главен секретар и член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти (2020–2024). Автор е на трилогията „Големите убийства”, както и на много други книги.

Чуйте повече от интервюто на Ясен Вакашински с Анна Заркова, разположено в звуковия файл: