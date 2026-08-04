Ансамбъл „СОФИЯ-6“ покори две международни сцени за по-малко от месец.

Първо място и Наградата на публиката в Будапеща

В средата на месец юни ансамбълът донесе ново международно признание за България, печелейки Първо място и Наградата на публиката на 31-вото издание на международния конкурс Duna Karnevál в унгарската столица.

С този успех „СОФИЯ-6“ стана първият български ансамбъл, завоювал голямата награда на този форум. Поканата за участие дойде, след като през 2025 г. ансамбълът спечели Голямата награда в „ТОП 10 Български танцов фолклор“ и наградата на международното жури – отличие, което отвори пътя към унгарската сцена.

Триумф в Прищина само дни по-късно

Само дни след успеха в Будапеща ансамбълът отпътува за Косово, където от 8 до 12 юли представи България на Международния фестивал на танцовото изкуство „Newborn Kosova 2026“.

В продължение на една седмица, българските изпълнения се превърнаха в едни от най-аплодираните на фестивала и донесоха Първа награда за България. Сред присъстващите бяха българският посланик в Косово Христо Краевски, дипломати от Посолството на България и десетки сънародници, които подкрепиха ансамбъла.

„Вие сте гордост за родината и истинските посланици на хилядолетната българска култура.“

С тези думи посланик Христо Краевски поздрави танцьорите и художествения ръководител Николай Несторов след победата.

12-та и 13-та световни титли

Победата в Будапеща донесе дванадесетата световна титла в историята на Ансамбъл „СОФИЯ-6“, а само дни по-късно успехът в Прищина увеличи броя им на тринадесет.

Години наред български състави представят страната ни на сцените на двата фестивала. Именно Ансамбъл „СОФИЯ-6“ обаче успя да надгради това присъствие, превръщайки се в първия български ансамбъл, спечелил най-високото отличие и на двата форума. Така ансамбълът затвърди мястото си сред най-успешните български фолклорни състави на международната сцена.

Особената стойност на тези отличия е в хората зад тях. Танцьорите на Ансамбъл „СОФИЯ-6“ не са професионални изпълнители. Те са ученици, студенти и хора с различни професии, които след своите ежедневни ангажименти влизат в репетиционната зала, защото вярват, че българският фолклор заслужава да звучи силно и достойно на световната сцена.

Зад този успех стои хореографът и художествен ръководител Николай Несторов, който вече близо три десетилетия посвещава своя талант и енергия на развитието на ансамбъла.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Николай Несторов, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Следващата сцена е Бразилия

След двете международни победи Ансамбъл „СОФИЯ-6“ се подготвя за следващото голямо изпитание – участие във FIDAF Brazil World Championship в Бразилия.

Ансамбъл „СОФИЯ-6“ ще бъде единствения български участник в надпреварата за световната титла – на сцена, на която през годините са се състезавали водещи фолклорни ансамбли от цял свят.

За Ансамбъл „СОФИЯ-6“

Фолклорен танцов ансамбъл „СОФИЯ-6“ има 50-годишна история, над 250 международни участия и повече от 3500 изяви в България.

Със своите 13 световни титли от най-престижните международни танцови конкурси и над 1500 национални отличия ансамбълът е сред най-успешните представители на българския фолклор.

Двукратен носител е на Голямата награда „Огънят на поколенията“, обявен е за „Най-добър ансамбъл на България“ за 2023 и 2025 година, трикратен златен медалист от Републиканските фестивали и носител на отличия като „Златна лира“, „Кристално огърлие“ и „Почетния знак на вицепрезидента на Република България“.