Според проучване на агенция "Тренд" по поръчка на "24 часа", повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности, докато 30% не споделят това мнение. Подобен дял (56%) вярва в проклятия и урочасвания. Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света, докато 36% са на противоположното мнение.

44% смятат, че съществуват знаци и предзнаменования, които предсказват бъдещето. Почти толкова са хората, които не споделят това мнение (43%). Относно вярата, че зодиите и астрологията определят характера и съдбата, мнозинството (51%) е несъгласно, но 37% все пак вярват в тази връзка. Тук по-младите поколения (18–39 г.) демонстрират по-висока склонност да се идентифицират с вяра в астрологията. Резултатите показват, че вярата в свръхестественото и конспиративното не е маргинално явление, а важен елемент от културната и идентичността на българите.

От кога вярваме и в какви заклинания, свръхестествени сили и кармична предопределеност, чуйте от интервюто на Георги Митов с Антоанета Титянова от PR-екипа на Националния етнографски музей към БАН, автор и дългогодишен журналист-изследовател на българската народопсихология:

Антоанета Титянова e автор на много книги и участва в над 20 сборни издания. Член е на Съюз на българските писатели, на Управителния съвет на Съюз на българските журналисти от 2019 г., на АБУЖЕТ - Световната и Българската организация на журналистите и писателите в сферата на туризма.

Носител е на български и международни отличия за публицистика като "Златно перо", "Народен будител", "Златна роза" на Министерство на туризма и т.н. Има интервюта с български и световни знаменитости, била е главен редактор на редица национални медии. Била е водеща на предаването в БНР "Кой, кой е в столичното общество", на над сто телевизионни предавания и т.н.

Работила е като главен редактор и на вестниците "Мистерия на цивилизацията" и "Карма", в пресгрупата, където е работила бяха създадени в-к "Психо", сп. "Тайнство" и има редица интервюта по темата - единствена е правила интервю с внука на "спящия пророк" Едгар Кейси, с писателя и специалист по тази тема Жан Приор, Магда Кордие, Александер, а редакцията й доведе Кашпировски в България.

Сред поръчковите книги, които е писала, са "Съдбата - карма и магия" и "Годината на коня - покровител на България" със Ст. Ангелова, където е съавтор.

Автор е на книгата "Роден за пророк", издадена от в-к "Стандарт", на книгата "Отвъд Зоната на здрача", съставител и редактор на книгите на Калина Трендафилова (майката на Теодора Стефанова) ."Видението", "Тайнството живот" и "Тайната божия"...

През 2012-2013 г. води рубрика "Феномените на България" в сп. "Журнал за жената", което бе най-тиражираното списание в България тогава и е правила интервюта с всички известни сензитиви на страната.