"Това беше първото парче, което свирехме дълго време на концерти, преди да го запишем, с всички други парчета направихме обратното – първо си ги записахме и след това ги свирихме на живо. Тук стана за първи път обратният сценарий, та мина доста време и не помня как дойде идеята и какво точно ни е вдъхновило, но инструменталът дойде като идея първоначално от другото звено в групата – Пепи Трифонов, и даже парчето първоначално се казваше Daily life of Slowboy, което беше малко по-дълго име и първият ми принос беше да го съкратим, да бъде малко по-късичко, по-ясно да е някак си. Впоследствие много лесно ми дойдоха идеите за вокалите, не е имало много съмнение, естествено, впоследствие парчето претърпя някои промени, след като го бяхме свирили известно време на живо и вече като влязохме в студиото да го записваме в нашия продуцент Симеон Лозанов, естествено той остави своя отпечатък в процеса. Така че парчето ни изненада, въпреки че сме го свирили доста време на живо и сме му свикнали, пое по малко по-различен път, когато влязохме в студиото да го запишем". Това разказа Антон Георгиев от групата Hug or Handshake пред bTV Radio за песента Slowboy.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

А ето и клипа на песента: