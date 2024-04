Антон Георгиев и Петър Трифонов от инди поп-рок бандата hug or handshake представиха в ефир на bTV Radio най-новия си сингъл „Waiting Till September“. Можете да ги чуете и на живо на концерта им в София още този петък - 19 април, в SOFIA LIVE CLUB.

С какво най-новият им сингъл е по-различен? „Може би точно тази танцувалност, която сме се опитали да намерим, понеже ние с всяко следващо парче се опитваме да докараме нещо, което преди това ни е липсвало и го е нямало, тук се опитахме да е по-танцувално, самият микс се получи така – барабаните са по-силни, правят впечатление, гласът е с малко по-различни ефекти, да кажем тук пак, че работихме с нашия дългогодишен продуцент – Симеон Лозанов – Monyx, благодарим за поредния хубав микс.“, разказа Антон Георгиев.

Музикантите споделят и как ги провокира Monyx: „По всякакви начини – най-вече вкусово и стилово, като започнахме да работим с него имахме малко различна представа за музиката, малко по-алтернативно може би си представяхме, че ще звучи, с него ни се промени вкусът – малко по-поп стана по някакъв начин, и в това парче се чува, има беквокали накрая, на последния четворен припев, които са много ясно влияние на Монката“, обясни Петър Трифонов.

На въпрос за какво чакане става дума в песента „Waiting Till September“, Антон отговори: „Истината е, че парчето се казваше September, това беше работното му заглавие, и в последния момент му сменихме името, защото осъзнахме, че не е септември, а е април. Какво чакаме – може би по-философски погледнато, човек винаги нещо чака в живота, все едно правил си някакви планове, че нещо ще направиш, но ще го направиш през септември, предпочитам да оставя на хората, които слушат да си намерят някакво тяхно значение.“

А какво пропускаме – докато чакаме, кога да чакаме и кога да действаме? „Може би е въпрос на това какъв човек си, как гледаш на живота, със сигурност има периоди, в които е ок да почакаш, има и такива, които са повече за действие. Ние сме аналитични като хора, така че този тип въпроси винаги са отворени за интерпретации, зависи от ситуацията“, посочи Петър.

Клипът на песента е сниман в офиса на Антон, който работи в IT компания.

„Аз лично си харесвам ежедневната работа и бих искал да покажа, че най-скучната в представите ни офис и корпоративна работа може да бъде и забавна, ако си я направиш такава“, разказа музикантът.

Цялото интервю с Антон и Петър от hug or handshake за новия им сингъл, за видеото и какво да очаква публиката от предстоящия им концерт, можете да чуете на звуковия файл.

Клипа можете да гледате тук: