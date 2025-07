„Това, което се предава чрез песента е, че любовта приема форма на компас и предава посланието, че когато имаш любов, когато имаш компас, човек не може да се изгуби. Защото винаги тя му показва посоката. Това е едно от красивите послания, главното послание, което носи песента.“ Това каза в ефира на bTV Radio младият изпълнител Антон Котас, който представи новата си песен „Компас“ в колаборация с Ангел Дюлгеров, с който се познават и са творчески свързани още от сцената на „Гласът на България“.

Дали той самият в живота следва по-скоро компаса на разума или на сърцето?

„Винаги е хубаво човек да има и двете, да може да ги балансира и най-важното да знае кога да се води по сърцето, кога по разума, аз лично бих казал, че може би се водя по-скоро по разума, винаги гледам да мисля по-скоро рационално, но понякога със сигурност се случва да се поведа и по сърцето.“, казва Антон Котас.

Видеото на песента е снимано на различни локации – в травмай, магазини, паркинг, на езерото Панчарево, виждат се и кадри със самолети, както и сцени от улиците на Ню Йорк, заснети в „Ню Бояна Филмс“.

На 2 ноември Антон Котас ще има самостоятелен концерт концерт в „Joy station”. Фокусът му сега е насочен да се развива и с неговия бенд „Перфектното число“. Той разкри, че вече работят и по трета песен с Ангел Дюлгеров, която ще е много по-различна и от „Дяволски добра“, и от „Компас“, казва музикантът.

Цялото интервю с Антон Котас за заснемането за посланията в песента и какво му предстои, можете да чуете на следващия звуков файл.

