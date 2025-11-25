Столична община проучва възможността да покани „Мишлен“ за кулинарен одит. „Всяка себеуважаваща се столица желае подобни гайдове, които носят изключително много позитивност, да ѝ обърнат внимание.“ – коментира по bTV Radio инициативата директорът на Общинско предприятие „Туризъм“ Антон Пенев. „Мишлен“ поставят оценки със звезди – една, две или три, но гидът има още две категории – Bib Gourmand (за добро съотношение между цена и качество) и „Препоръчани“. „От разговори с участниците на кулинарната сцена на местно ниво знаем, че в София има ресторанти, които биха могли да влязат в тези две категории, а защо не – да получат и звезда.“ – каза Антон Пенев. Критериите са пет: качеството на съставките, съчетанието на вкусовете, майсторството в приготвянето на ястието, как личността на готвача прозира през гозбата и устойчивост в менюто и във времето. Ако бъде сключен договор за одит в широк период от време, инспектори на „Мишлен“ ще дойдат у нас, ще направят проверка и ще излязат с два доклада – един за вътрешна употреба и един за външна комуникация.

Одит на „Мишлен“ ще е стимул за бизнеса да се развива и да поддържа високо ниво. „На този етап обратната връзка от бизнеса е изключително позитивна. Нашето предложение бе обсъдено в Консултативния съвет по въпросите на туризма в Столична община, в който половината представители са от туристическия бранш. Те изразиха пълна подкрепа за нашето действие. Сега трябва да обърнем внимание на ресторантьорите, че предстои това и повече от всякога трябва да бъдем адекватни на времето. Живеем държава в Европейския съюз, в Шенгенското пространство, предстои да влезем в Еврозоната. София е европейска столица, свързаността ѝ с Европа е на изключително високо ниво. Ние сме вече европейска дестинация. През 2024 г. надхвърлихме резултатите от предковидната 2019 г. Това са предпоставки за поканата към „Мишлен“ и на нея се гледа позитивно от бизнеса. София е желана и посетена дестинация.“ – каза още Антон Пенев.

Интервю на Светослав Николов: