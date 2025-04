Гост на шеф Николай Немигенчев бе шеф Антон Васев, който е работил повече от седем години в Испания и страни от Латинска Америка, но истинското му призвание са тайните на ферментацията. Специализирал се е дори във ферментацията на…кафе.

Според шеф Васев ползите от ферментациите са многобройни, тъй като в процеса се постигат се максимален брой микроорганизми, които влияят добре на здравето ни. „Ферментациите влияят благотворно на хората, които имат рак и въздействат добре на холестерола, но при всеки човек е строго индивидуално!, каза Васев в рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус“.

Защо и до днес не може да приготви толкова вкусен боб, какъвто са готвили неговите родители?

С какво изумява кухнята на Латинска Америка?

Защо е важно да изхвърляме минимално количество храна?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с шеф Антон Васев:

Рецептата на Антон Васев за кисело зеле през цялата година:

Зелето се нарязва като за салата и се добавя 3% сол от теглото му. Това означава, че на един килограм нарязано зеле, трябва да се сложат 30 гр. сол. Покрива се със стреч фолио и се оставя през нощта на плота. На другия ден зелето се слага в буркан и го заливаме със соковете му. Оставяме го за 4-5 дни на стайна температура да ферментира и след това го прибираме в хладилника. Така можем да имаме целогодишно кисело зеле. Може да използваме също моркови или алабаш.