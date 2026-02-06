„Преди 5-6 години гражданските организации започнахме тази битка за промяна в Наредба 26, тогава имаше изискване в една яслена група да има минимум 2 медицински сестри. И всъщност тогава, когато започнахме разговорите за промяна с министерствата и Столичната община, всички бяхме на мнение, че това е кризисна мярка, която трябва да бъде въведена, защото още тогава имаше опасност да затворим яслени групи в София, ако беше останало изискването за 2 медицински сестри. За съжаление през последните 5 години не бяха направени никакви усилия в посока тази кризисна мярка да бъде променена, да се промени нещо, така че ние да нямаме недостиг на хора за гледане на най-малките ни деца. Дали ще реши проблема – ще го реши отново частично, защото ние освен, че няма медицински сестри в яслите и градините, няма и в болниците, но няма и в здравните кабинети на училищата и детските градини, това е една друга тема, за която много малко се говори. Ако в тези здравни кабинети основната функция на сестрата трябва да е профилактиката, промоцията на здравето, то там трябва да има задължително медицинска сестра. А ние какво правим – слагаме тези висококвалифицирани кадри в яслената група да се грижат за най-малките, където медицинската грижа абсолютно не е нужна. Нужно е в кабинета в детската ясла и детската градина да има медицинска сестра.“ Това коментира пред bTV Radio Антонина Кенова от Националния инициативен комитет за качествено и иновативно образование, по повод недостига на медицински сестри в яслите и предложението те да преминат към системата на предучилищното образование. Тогава изискването за медицинско лице във всяка яслена група ще отпадне.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.