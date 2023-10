„Много съм щастлива, че съм първият български носител на наградата, това си остава в историята, и най-вече съм щастлива, че моят регион – Северозападният, и името на моя град този път се чуха с добро!“ Това каза пред bTV Radio младата журналистка от Видин Антонина Лозанова, която преди дни получи наградата на Европейската комисия Мегалици-Неджелски за млади и обещаващи журналисти. Отличието е за силна отдаденост към Европейския съюз и неговите ценности и за качествена журналистика.

„Аз участах в програмата Youth4Regions, която е програма на Европейската комисия, която се случва по време на Европейската седмица на регионите и градовете. В рамките на нея ние можехме да научим повече за журналистиката, да почерпим опит и вдъхновение от по-възрастни и опитни журналисти от нас самите. Над 2500 души от различни страни-членки на Европейския съюз, както и страни, които граничат със страни-членки на ЕС, са искали да се включат в програмата, впоследствие само 40 бяха селектирани, и от тези 40 8 бяха номинирани за наградата Мегалици-Неджелски, трима от които от фонографското разделение, а другите 6 от видео разказа и репортажа. Аз участвах с видеоразказ, който показваше проект, финансиран с европейски средства, който училището с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин е изпълнило. Той се казва „Умения в 21 век“, и благодарение на него учителите са имали възможността да повишат техните дигитални компетенции в обучителни центрове в страни-членки на Европейския съюз, и всъщност заради този видеорепортаж, както и моето работно портфолио, както и лично портфолио доведоха до спечелването на наградата Мегалици-Неджелски.“, разказа Антонина Лозанова, която от 3 месеца работи като кореспондент на БТА във Видин.

„Аз нямах никаква идея, че ще спечеля наградата, но някъде месец преди това научих, че всъщност ще бъда номинирана, така че изненадата беше много голяма, конкуренцията беше много силна. Всеки един млад човек, който беше част от програмата Youth4Regions, както и номинираните за самата награда Мегалици-Неджелски са млади журналисти, но вече сериозно ориентирани в различни посоки – с много постижения и сериозен опит, какъвто честно казано, аз самата нямам, тъй като едва от 3 месеца работя като журналист във Видин. За мен беше неописуемо и абсолютно неочаквано! Честно казано, до ден днешен още не съм го осмислила, продължават да валят поздравления, честитки от близки, от хора, които не познавам, като просто си се разхождам из града – вече съм си във Видин“, каза още Антонина.

Цялото интервю за наградата на ЕК, как Антонина Лозанова попада сред стоте най-талантливи студенти по журналистика в света и защо въпреки признанията, отличията и предложенията за работа на други места остава да живее в родния си град Видин – можете да чуете на звуковия файл.