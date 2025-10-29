Гост на „Господари на добрия вкус“ по bTV radio бе световноизвестният сладкар Антонио Башур, който е награждаван два пъти с наградата „Най-добър шеф сладкар“ , автор е на много кулинарни книги, както и собственик на успешни ресторанти и сладкарници в Америка, Бразилия и Мексико.

Ето част от интервюто на шеф Николай Немигенчев с Антонио Башур.

-Бихте ли ми разказали малко повече за вашето детство и как започнахте да се занимавате с сладкарство?

-Здравейте! Казвам се Антонио Башур. Започнах да пека сладкиши, когато бях на 13 години. Моето семейство имаше пекарна, но баща ми беше бизнесмен, нямаше отношение към пекарството. Когато влязох за първи път в магазина и видях как майсторът сладкар работи, се влюбих от пръв поглед! В работата му имаше толкова много прецизност, елегантност, красота, декорации…Това беше любов от пръв поглед, но не към жена, а към сладкарството! Започнах да помагам на шеф сладкаря след училище, през уикендите. И когато станах на 15 години, аз вече знаех, че искам да стана сладкар, защото това беше моята страст. После, когато бях на 17 години, ми откриха мозъчен тумор, изпратиха ме във Филаделфия, за да бъда опериран и останах в болница една година. Даваха ми още 2 години живот след операцията! Казах на майка ми, че искам да отида в кулинарно училище, да го завърша и да видим какво ще стане. Отидох в училището, взех диплома за сладкар и започнах да работя в хотели и ресторанти. Прекарвах много часове в кухнята, обзет от тази страст, без да мисля за здравословното си състояние. Бях фокусиран върху работата си и тази страст. И ето ме сега, толкова години по-късно аз съм тук! Сладкарството спаси живота ми!

-Това е много силна, много вдъхновяваща история!

Да.

-Много вдъхновяващата история!

-От тогава до днес не съм спирал да живея ден за ден. Живея така сякаш днес може да е последният ми ден! Правя всичко с радост и вдъхновение, не мисля за утре или за вчера. Правя всичко ден за ден!

