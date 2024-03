Първият голям документален филм в тазгодишната програма на София Филм Фест се нарича „Риоха, земята на хилядите вина“ и е създаден от испанския кинодокументалист Хосе Луис Лопес-Линарес – носител на две награди Гоя, който е и сценарист, и режисьор, и оператор на филма.

Филмът изследва динамичната еволюция на испанската винарска индустрия, като представя взаимодействието между новите поколения и традиционните винарски изби на Риоха. Чрез впечатляваща операторска работа, прецизен монтаж и завладяваща музика, документалният филм навлиза в истинската същност на виното от този регион, свързва богатата му традиция с амбициозното му бъдеще и подчертава връзката между произхода му и невероятната му притегателна сила на международната сцена.

Продуцент на филма е Антонио Саура. Той е син на легендарният майстор на киното и фотографията Карлос Саура, който създаде повече от 50 игрални филма в различни жанрове и стилове, но с "уникален и разпознаваем глас", както ги описва критиката.

Сред шедьоврите, с които зрителите помнят Карлос Саура, са „Стреляй", създаден през 1993 г. с участието на Антонио Бандерас и Франческа Нери, "Фадо"(2007), с номинации за Европейската филмова награда и награда Гоя за документален филм, както и "Фламенко" (2010), "Иберия" (2005) - носител на наградата Гоя за операторско майсторство и "Аз, Дон Жуан" (2009) с номинация за Европейската филмова награда за сценография. Лентите му за операта „Кармен” и за композитора Хоакин Родриго също са високо ценени от публиката и критиците.

"Баща ми казваше, че едно е волята на артиста, а съвсем друго са условностите на филма, продукцията и т.н, които винаги се променят и към които винаги трябва да знаем как да се приспособяваме", заяви Антонио Саура пред bTV Radio. "Лично за мен урокът от моя баща е способността да одобриш постигането на хубави цели, като приемаш, че не винаги ще бъде онова, което всеки си е мислел в началото".

Според Антонио Саура, "залите за прожекции никога няма да възстановят блясъка си. Всяка нова промяна в технологиите изменя начина на потребление. При появата на телевизията много хора продължиха да влизат в киносалоните, тъй като имаха натрупан опит. След пандемията отново сме свидетели на хора, които не посещават кината и такива, които редовно следят прожекциите в автентичния им вид. Вярвам в това, че този един час и половина или два, изпълнени с разказване, няма да изчезнат напълно".

Какво да очакваме от филма за живописния винен регион на Испания, както и още спомени за Карлос Саура, чуйте от сина на емблематичния испански кинорежисьор, продуцентът и киноразпространител Антонио Саура пред Георги Митов, озвучен от Ясен Вакашински:

Your browser does not support the audio element.

В рамките на 28-ия София Филм Фест имате шанс да видите филма „Риоха, земята на хилядите вина“ на 30 март от 17.00ч. на Сцена Дерида, ул. Цар Самуил 32 в София.