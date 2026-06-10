Можете ли да си представите, че само на километър от центъра на София съществува територия осем пъти по-голяма от парк Заимов, която е почти напълно неизползвана? Това са пространствата между Сточна гара и гара Подуяне разпределителна, които стоят изолирани от социалния живот на града и в които градската природа уверено се завръща. През терена преминават влакови релси — малка част от които са активни — и разделят източните квартали, като затрудняват пешеходния достъп.

От няколко години ГРАДОСКОП работи за преобръщане на представите за този терен, за да го видим не като бариера, а като възможност за социално и свързващо градско пространство. "След като миналата година показахме пълния потенциал на изоставената сграда на Сточна гара да стане съвременен културен център, тази година правим следваща стъпка и отправяме поглед към външното пространство на Сточна гара: Паркът. Този юни ще обживеем изоставените влакови релси, ще изследваме спонтанната градска природа и ще работим за споделена концепция и план за действие за връщане на терените към социалния живот на града", споделят организаторите.

Какво ви очаква в „Нов живот за Сточна гара: Паркът“? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с антрополога Неделя Сярова от екипа на Градоскоп: Your browser does not support the audio element.

Как можем да превърнем изоставените индустриални зони в живи и социални зелени пространства, които свързват града, вместо да го разделят? ко се интересуваш от градска трансформация, екология и активиране на забравени терени – третото издание на DESIGN FACTOR{Y} е за теб! Тази година фокусът ни е върху градската природа и потенциала на над 80 хектара жп територии между Сточна гара и гара Подуяне Разпределителна. Ще изследваме как тези обрасли и изолирани пространства могат да се превърнат в нов тип споделена инфраструктура, където индустриалното наследство и природата могат да се трансформират в красиво място за хората.

Форумът DESIGN FACTOR{Y}: ГРАДСКА ПРИРОДА включва:

Презентации на успешни трансформации на летища, военни бази и жп инфраструктури от Брюксел, Антверпен, Марсилия и Берлин в паркове и културни пространства;

Проектиране на функционална концепция и план за действие за парк Сточна гара;

Картографиране на местата с потенциал за бъдещи дейности и намеси;

Разработване на сценарии за активация и конкретни пилотни намеси в района;

Теренни работилници по изследване на почвата и биоразнообразието в района и ботанически разходки;

Експериментиране с артистични намеси и гастрономически формати;

Работа с международни лектори, общински експерти и местни общности за създаване на функционална концепция и план за действие за трансформация на територията в Парк Сточна гара.

Участието е безплатно с предварително записване тук: https://forms.gle/2xD8H6DkWAbt5mT27

Лектори: Харолд Вермейрен (51N4E, Белгия)

Микеле Порчелуци (ETH Zürich, Швейцария)

Кристин Лазарова (Urbane Praxis / Floating University, Германия)

Павел Янчев, Ина Вълканова (ГРАДОСКОП)

Матилде Рубинщайн (Citadelle de Marseille)

Първан Симеонов, Явор Панев, Цвета Йотова, Think Forward и др. Пълната програма вижте в дискусията или тук: https://gradoscope.com/bg/projects/df03/ "С този форум целим да преобърнем представата за терените между Сточна гара и гара Подуяне като градска бариера и да генерираме реални идеи за дългосрочната трансформация на района в достъпно и устойчиво обществено пространство", посочват организаторите. Входът за всички събития е СВОБОДЕН! В периода 10–12 юни 2026 заповядайте в Сградата на Сточна гара в София (и прилежащите терени)! Събитието се реализира от ГРАДОСКОП в партньорство с НКЖИ и с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия и Програма „Култура“ на Столична община.

А след премиерния си показ под изографисаното със златни звезди лазурно небе на старата синагога Tranzit House в Клуж-Напока, В КУХНЯТА НА СЪРЦЕТО МИ ще се появи в не по-малко култовото пространство на Сточнa гара в София с предварителен pop-up показ в рамките на DESIGN FACTOR{Y}: ГРАДСКА ПРИРОДА. ъде се коренят вкусовете, формиращи въображението на Мюзейен - шеф-готвач от семейство на български турци от Лудогорието – докато съчинява рецепта за авторски десерт? Какъв тайна съставка предава на внучката си възпитаничката на виенската консерватория Величка Обрейкова, когато след 9-ти септември заедно с фабриките на видния пловдивски род отнемат и фамилната кухня? Какво прави рецептата на една култова чорба в една малка ромска шкембеджийница толкова устойчива на времето, че за 26 години не се е променила нито една подправка? Мултимедийната документална изложба на Анна Стоева, разказана в поетичните кадри на румънската операторка Кармен Тофени, ни среща с три рецепти на три много различни български семейства, чиито корени са вплетени много по-дълбоко от съставките им. В диалог с размислите на DESIGN FACTOR{Y} за устойчивост, природа и наследство, образите на изложбата избират храната, за да ни зададат въпроси за минало и бъдеще, традиции и свобода, невъзможността да удържиш старото и неспирната енергия на трансформация в нещо ново. В КУХНЯТА НА СЪРЦЕТО МИ ще може да бъде видяна в София само за три дни, преди голямата си премиера в Пловдив през септември.„ПО СЕМЕЙНА РЕЦЕПТА – проект за документален филм и изложба“ BG-RRP-11.020-0059 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура BG-RRP-11.020, Схема за безвъзмездна помощ: „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и тяхното промотиране на европейски и международни пазари за изкуства“ по НПВУ.