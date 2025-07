След десетилетие неуморна работа, проектът за спасяване на паметника на Бузлуджа прави решителна крачка напред. Благодарение на съвместната инициатива на фондация „Проект Бузлуджа“, Община Казанлък и Областна администрация Стара Загора, са осигурени 7 милиона лева по европейска програма за изграждането на нов покрив и прозорци. Предстои и цялостна обработка на металната конструкция. Проектът ще се реализира в рамките на 36 месеца.

Снимка: Аз, репортерът

Паметник или сцена?

Възстановяването на Бузлуджа не цели възраждане на идеология. Напротив – визията включва културен календар през цялата година, конференции и обществени събития, които да трансформират сградата в притегателен център за културен туризъм. Основна цел е тя да разказва собствената си противоречива история чрез личните разкази на архитекти, генерали, творци и потърпевши от режима. Именно тази многоизмерна памет ще изгради ново, демократично значение на мястото.

Снимка: Ладислав Цветков

Истории за споделяне

Събраните разкази ще бъдат представени за първи път на фестивала „Open Бузлуджа“ (15–17 август), който отбелязва 10 години от основаването на фондацията. Програмата включва триизмерно мапинг шоу, концерти, диджей сетове, лекции, куизове, работилници, VR преживявания, както и детски игри с фокус върху дигитална сигурност. Посетителите ще могат да „построят“ покрива на сградата от спагети, да излеят бетонни форми и да чуят непознати истории от времето на изграждането и упадъка на монумента.

Без хотели, без огън

Широко разпространената онлайн „новина“, че Бузлуджа ще бъде превърната в хотел, е фалшива и генерирана от изкуствен интелект. Арх. Дора Иванова подчертава, че паметникът ще остане отворен за култура, история и бъдеще, а не за комерсиални цели. Също така, тя призовава посетителите към отговорност – паленето на огън в района е забранено, а природата около парка „Шипка – Бузлуджа“ е под особена защита.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх. Дора Иванова: