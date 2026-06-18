Проектът за спасяване на паметника на Бузлуджа продължава.

Какво следва в реконструкцията на монумента и кога ще отвори врати? Ще бъде ли оживен от млади хора през лятото?

Чуйте от интервюто на Георги Митов с основателя на фондация „Проект Бузлуджа“ арх. Дора Иванова, разположено в звуковия файл:

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От 14 до 16 август ще се проведе тазгодишния фестивал Open Buzludzha. Събитието се провежда в подкрепа на опазването на монумент Бузлуджа като пространство за изкуство, култура, история и туризъм и няма политически цели. Предстои впечатляващо светлинно шоу върху фасадата на монумент Бузлуджа, създадено от MP-STUDIO. През деня Турове, дискусии и интерактивни активности, Творчески работилници за деца и възрастни, Демонстрации, културни и дигитални преживявания.

Музикалната програма на OPEN BUZLUDZHA 2026 е вдъхновена от самия монумент — дръзка, съвременна, космическа, свързваща минало и бъдеще. На живо ще пеят Тригайда, Мона, Прея, Роби.Тази година са подготвени незабравими концерти, а след тях сцената ще се трансформира с богатата ни DJ програма, която ще превърне Бузлуджа в нощна електронна вселена. Участват Pacho, Bagerziev & Dimitar Petrov, The Foreigners, Skarabei (Sake), FineApple, Peril, Mr. X, Fey, Julieta Intergalactica. През тази година ще се проведат и Sunset Sessions, както и новият елемент в програмата Sunrise Sessions.

Предстои да бъде официално представен и дигиталния двойник на монумента. За гостите са предвидени вкусна храна и освежаващи напитки, къмпинг зона с гледка към монумента, паркоместа в близост до мястото на фестивала.