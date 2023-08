Фестивала Open Buzludzha 2023 ще се проведе от 10 до 13 август, за трето поредно лято, и ще продължи 3 дни и 3 нощи. Програмата е впечатляваща, ще има музика на 3 сцени, фантастичен 3 D мапинг, пърформанси, лекции. Фестивалът се организира от фондация Проект Бузлуджа, заедно с община Казанлък, и със съдействието на национален парк-музей Шипка-Бузлуджа.

"Това са 3 различни сцени с различни стилове музика и много различна атмосфера на тях. Основната сцена се намира на фестивалната поляна и ще бъде с рок, инди, хип-хоп, R&B, поканили сме Керана и Космонавтите, Остава, So Called Crew, "Явката ДЛГ & Madmatic", "Innerglow", много страхотни български групи, страхотни професионалисти, които ще взривят балкана със своите звуци и ритми. А освен това имаме сцена пред самата сграда на Бузлуджа, това е монументалната сцена, на която имаме диджеи от Германия, от Франция, от Швейцария, много електро музика ще звучи на тази сцена, на фона на 3 D мапинга, с който ще бъде осветена самата Бузлуджа, така че се очертава наистина доста космическо събитие на тази сцена пред самата сграда. А третата сцена е в гората, под листата и короните на вековните дървета, и тези сцени ще бъдат до сутринта, и до тях ще има автобусче, което ще ги свързва. Има шатъл бус, който позволява посетителите да бъдат част и от трите", разказа пред bTV Radio архитект Дора Иванова, чиято кауза от 9 години е инициативата на Фондация "Проект Бузлуджа" за възстановяване на сградата, спирането на разрухата, превръщането й в място за история, изкуство, образование, събития и туризъм.

Цялото интервю с архитект Дора Иванова можете да чуете на звуковия файл. Програмата на фестивала можете да намерите на сайта на Фондация "Проект Бузлуджа".