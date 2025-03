Международен форум, организиран от фондация „Колективът“, показа как жилищните комплекси в София да оживеят с култура, младежки дейности и нови обществени пространства

На 22-ри март в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе международният форум “Ж.К. - Живи квартали”. По инициатива на Колективът международни гости и български експерти споделиха опит в подобряване на жилищната среда в различни държави и обсъдиха как това да се случи в София.

Художникът Йерон Колхас и изследователят Донах Хорган от Нидерландия и архитектът-активист Майк Ронц от Германия споделиха как са работили с местни жители, за да преобразят жилищни квартали по света – от фавели в Рио де Жанейро, през европейски столици като Амстердам до панелни комплекси в Германия.

Йерон Колхас разказа как малки промени, като боядисване на външните стени на къщи във фавелите на Рио, са отворили нови възможности за местните хора. Младежи, с които Колхас е работил, в последствие продължават този тип дейност, изкарват доход и избягват криминални прояви, а кварталът им, славил се с лошо име, започва по-често да е отразяван в медиите в позитивна светлина.

Майк Ронц показа превръщането на междублокови пространства в гр. Хале, Германия, в живи центрове на квартала с детски площадки и зеленчукови градини. Той си съдейства с хората от блоковете, за да построяват заедно тези пространства по техни идеи.

Донах Хорган, който изследва инициативи за подобряване на жилищната среда, обсъди възможни пропуски в изпълнението и как да бъдат преодолявани. Например, как привличането на туристи към новосъздадените места да е съобразено с нуждите на местните жители, като им носи доход, без да намалява достъпа им.

Сред участниците от българската страна бяха арх. Анета Василева, преподавател в УАСГ и съосновател на фондация “Ново архитектурно наследство”; Ирина Мутафчийска, урбанист и преподавател в УАСГ; Емил Христов, урбанист от общинското предприятие Софияплан; кураторът Виктория Драганова, създател на галерията за съвременно изкуство Swimming Pool; Адриана Андреева, съосновател на Студио Комплект; Валери Гюров, архитект и основател на пространството Gifted, което цели да гради съвременен имидж на София; ландшафтният архитект и изследовател към института GATE на Софийския университет Симеон Малинов; урбанистът Ангел Бондов, който води инициативи за подобряване на градската среда в България; Кристин Лазарова - архитект и урбанист от Urbane Praxis (Берлин).

Местните участници обсъдиха особеностите на софийските квартали - като наличието на имоти частна собственост в споделените пространства на панелните комплекси; липсата на публични пространства в новите комплекси и затварянето им с огради, ако въобще ги има; нерегламентираните паркинги; изолирането на градските реки от жилищната среда и други.

На форума присъстваха над 200 души, включително студенти от УАСГ, експерти и заинтересовани граждани. Десетки от тях задаваха въпроси към лекторите и търсиха съвети за подобряване на средата в кварталите. Международните и българските участници бяха на едно мнение, че малки подобрения могат да доведат до дълготрайна промяна, стига да се правят заедно с местните жители, които трябва да са водещи в подобни инициативи.

Какво е плейсмейкинг в междублоковите пространства? Как се развива градската среда чрез въвличане на кварталните общности в Европа и Южна Америка? Какво още липсва за съживяването на старите жилищни комплекси в София?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх.Гергана Иванова от Фондация „Колективът“ след международния експертен форум, проведен в УАСГ:

Your browser does not support the audio element.

Фондация Колективът започва да прилага идеите от форума, като тази година стартира инициатива за квартал “Люлин” в София. В рамките на три години архитекти и дизайнери ще създадат ново обществено пространство заедно с местните жители.