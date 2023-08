"Откриваме речен парк на 1 септември до Топлоцентрала", заяви в ефира на bTV Radio ландшафтният архитект Мартин Янков. Той окачестви мястото пред регионалния център за съвременни изкуства в София като "джобен парк". Така ще бъде дадено началото на „Реките на града“ от 1 до 3 септември в София.

Пространството, което е било затрупано със строителни отпадъци, които нерегламентирано са били изхвърлени там, е почистено от доброволци. "Наслагахме дървесни кори, има няколко пънчета от съществуващите паднали дървета и декоративно осветление край реката", посочи Янков. По думите му, мястото може да се отчете като дългосрочно постижение за облагородяване на речните корита в София.

Урбанистът и основател на гражданската организация "Колективът" подчерта, че основният проблем е замърсяването на реките с канализационни води. Той отбеляза и ключовата роля на общините в решаването му, въпреки че множество институции са отговорни за това.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ландшафтния архитект Мартин Янков, разположено в звуковия файл:

На 26.08 (събота) от 09:30 часа ще се състои доброволческо събитие за почистване на Перловска река. Организирано от фондация "Колективът" и "Реките на Града", това събитие ще почисти зоната, където ще се проведе фестивал "Реките на София". Почистването на Перловска река е инициатива, която носи полза за обществото и за околната среда. Вашият принос ще помогне за опазването на биологичното разнообразие, подобряването на водната среда и създаването на по-чист и здравословен градски кът.

Инициативата „Реките на Града“, която подобрява връзката на градовете с техните реки, протича успешно както в столицата, така и в Стара Загора, Русе, Габрово. В периода 25-27 август Младежки Център Габрово заедно с Колективът, Музей на Хумора и Сатирата, Център Кристо и Жан Клод, както и доброволците от „100 Стола“ ще запретнат ръкави, за да преобразят поречието на Янтра. Брегът на реката отново ще бъде изпълнен с музика, култура и разнообразни събития, които да зарадват габровци от всички възрасти.