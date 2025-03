„В България официално сертифицирани са само 12 пасивни сгради, несертифицираните са около 4 пъти повече“. Това заяви в ефира на bTV Radio арх. Веселин Веселинов - сертифициран дизайнер на пасивни сгради ĸъм Инcтитyтa зa пасивни сгради в Дapмщaд, Гepмaния.

По думите му, сега е моментът за инвестиране в енергийна ефективност на жилищата, но няма добре разработен механизъм за финансирането й.

"Енергийната ефективност има доста предимства и е една разумна инвестиция. Реално спестяваме близо 90 процента от разходите и енергията за отопление и охлаждане при реновация на стара сграда. При ново строителство, спестяванията могат да достигнат 75 %", подчертава експертът.

По статистически данни през 2020г. България е на първо място по енергийна бедност. Близо 2 млн. души живеят в около 1 млн.панелни сгради. Според арх. Веселинов, нуждата от саниране е наложителна не само поради финансови причини, а и по експлотационни. "Доста малък брой около 4% санираните сгради, а и Интегрираният план в областта на енергетиката и климата до 2030г. върви с доста бавни темпове. Причините са липса на образованост и инициативност на собствениците, правилното образование за проектанти и строители, качествен контрол и прозрачност за кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекта".

"Вариантът със 100 % грантово участие не работи, освен ако не се отнася до доказано енергийно бедни хора", коментира специалистът, който е част от авторския екип на „Климатека“.

