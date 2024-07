На 18 юли от 18.00ч. в книжарница “Светофар” на столичния площад "Славейков" № 7 (в безистена) ще се запознаете с “Червената книга на София” - документално изследване на Виктор Дамов. То е повод да поговорим за онези места в София, отличаващи се с неформалност, но където често се срещаме и общуваме. Избраните за изследването пространства – обичани от всички кафенета, стари кина, културни центрове или пейки в парка, ще разкрият себе си през историите, които техните създатели и обитатели споделят.

За Виктор тези места са важни, защото в тях той открива изчезващи точки на социална справедливост, където ценното е социалното. Тези локации са икономически достъпни, отворени към всеки, позволяват открита комуникация и насърчават смесването на различни социални слоеве или преодоляват заседнали предразсъдъци. Така се превръщат във важни центрове в града, но все повече застрашени да изчезнат.

Виктор Дамов е практикуващ архитект и докторант в Университета по архитектура, строителство и геодезия. През 2021 г. се дипломира с магистърския проект "Квартал за всички хора", който изследва едно (не)възможно бъдеще за квартала на Женския пазар, като преплита в себе си антропология, градски политики и архитектура. От тогава неговите академични интереси се фокусират върху анализи на факторите, които продуцират архитектурното образование и практика в България, както и върху възможностите за алтернативни подходи към тях, включително социално ангажирана архитектурна практика. Съосновател на колектива за изследване на архитектурното образование Underschool, като част от него участва в научни проекти, организирал е събития, лекции и алтернативни образователни формати.

Виктор Дамов участва с този проект в изследователска група „Изкуство в града” на Център за социална визия (2023/24).

Предстоящото събитие е с вход свободен. То е част от лятната програма за изкуство в града "Девет слона", която се провежда за първи път между 11 и 21 юли 2024 в София. Артисти, автори, изследователи, експерти и жители се събират, за да разкажат и споделят града по един нов и необикновен начин.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх. Виктор Дамов, разположено в звуковия файл: