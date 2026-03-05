„Съкровището на сибилата” е сред книгите, които се четат на един дъх. Защото разказва за откриването на най-ценното съкровище в света - толкова голямо, че всички ще вземат от него, но то никога няма да свърши. За съществуването му се говори в загадъчен древен ръкопис, чието съдържание узнават Пол и Ида - деца на археолозите, ръководещи разкопки близо до Неапол. Жадувайки да се окичат с лаврите на велики откриватели, те смело се впускат по следите на това тайнствено съкровище. Пътят към него обаче ще ги отведе в едно друго време, където старогръцките митове и легенди са реалност.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Жана Янкова:

Your browser does not support the audio element.

Двамата приятели ще попаднат на кораба на аргонавтите, в храма на забравените и пренебрегнатите божества, в подземното царство на Хадес. Ще участват в открадването на Златното руно, ще се срещнат с магьосницата Медея, с прочутия певец Орфей, със сибилата Амалтея. Ще наблюдават борбите на Язон с медноногите бикове и с омагьосаните драконови зъби, както и подвизите на Херакъл срещу Лернейската Хидра, човекоядните коне на цар Диомед и триглавото куче Цербер...

Ще открият ли Пол и Ида ключа за съкровището, което може да промени света? И готово ли е човечеството да получи този безценен дар? Само читателите на този фантастичен роман ще научат правилния отговор.

Димитър Драганов e професор по класическа археология и антична нумизматика. Специализирал е в Оксфорд. Член e на Английското кралско нумизматично дружество (от 1991 г.) и почетен член на Румънското нумизматично дружество. Автор е на осем научни книги и на множество публикации. Носител е на редица национални и международни награди, сред които „Златен век“ и Наградата от Световния нумизматичен конгрес в Глазгоу, Шотландия (2009 г.).

Жана Янкова е археолог и дългогодишен музеен специалист. Участвала е в археологически разкопки в България и Италия. Автор е на книгите „Средновековният Ямбол и неговата славна история“ и „Александър“ (за детството и юношеството на Александър Македонски).