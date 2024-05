„Аз имам чувството, че всички тези проекти са направени от хора, които не са се качвали на кола и нямат шофьорска книжка.“ Това коментира в ефира на bTV Radio архитект Петър Диков, бивш главен архитект на София и председател на Управителния съвет на Съюза на българските архитекти, по повод промените, свързани с организацията на движението в центъра на града, косото паркиране обратно на движението, велоалеите и местата за паркиране.

„Оправданието, че това е съгласно Наредбата за комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии е абсолютно фалшиво твърдение, защото тази наредба аз съм я правил. Никъде не е указано, че трябва да се паркира при косо паркиране на заден ход. Първо е груба грешка велоалеите от двете страни на булеварда. Тези велоалеи както са направени, те освен че пречат за обслужването на сградите, освен, че пречат на движенето, те са несъстоятелни и за самите велосипедисти. Аз самият съм велосипедист много отдавна, карам колело в София, знам проблемите на велосипедното движение, между другото аз съм одобрявал първите проекти за велоалеи в София, както е направена еднопосочна велоалея, която е много тясна, тя не дава възможност да се изпреварва един велосипедист, който кара по-бързо, който има спешна нужда да стигне по-бързо до мястото ,където е тръгнал, пред него ако има някой, който кара със скоростта на пешеходец, този няма как да го изпревари. Дублирането на велоалеята от северната страна на булеварда също е груба грешка, защото става засичане на велосипедната алея със спирките на градския транспорт, тези спирки са дадени да се пресичат по безумен начин между спрелия автобус и навеса на спирката, което е и много рисково и опасно и за тези, които ползват градския транспорт, и за велосипедистите.“, посочи арх. Диков.

„За мен най-същественото е да се представи все пак проектът, по който се прави тази промяна и да се обявят авторите на този проект, защото елементарното нещо е, че всяка организация или реорганизация, всяко строителство или всяко нещо, което се прави в града би трябвало да има съответния проект, който е минал по процедурите, които изисква законът, да е одобрен и да е влязъл в сила. До тук слушаме само идеолозите, те не казват нищо ново, казват неща, които доста години ги говорят, но странното е, че няма насреща проектантите, които да обяснят мотивите. А иначе критики по отношение на това, което се направи има много. Най-същественото е, че това преустройство на организацията на движението за съжаление доста влошава нещата, много непрофесионално е направено, самите граждани не го приемат, но гражданите са ползватели на тази градска среда и аз мисля, че тяхното мнение категорично трябва да се чуе, защото всички, които управляват нещо не го управляват заради себе си, а заради хората, които са ги избрали.“, каза още бившият главен архитект на София.

