Арика Адамс е млад, но изключително убедителен артист, разбиращ музиката и живота в дълбочина. За това свидетелстват изявата ѝ в „Гласът на България“ по bTV и първата ѝ авторска песен Lies от предстоящ албум. Автор на песни и вокалист, Арика Адамс от дете носи в себе си страстта към музиката. „Имам клипчета как пея от 3-годишна. Винаги съм чувствала, че музиката е пътят ми. Но госпожата по пиано бе първият човек, който ме упъти в тази посока. Тя ме вдъхнови да се запиша на уроци по пеене, когато бях на 6-години.“ – разказа Арика Адамс в студиото на bTV Radio.

По-сериозно тя се занимава с музика от четири години – от 16-годишна възраст. Във Великобритания учи композиране и актьорско майсторство. „Това много ми помогна да имам вяра в себе си, да мога да се изразявам и да съм искрена с публиката. Стигнала съм до нивото, в което вярвам, че това, което показвам, е 100 % мен.“ – категорична е тя.

По време на интервюто Арика Адамс научи, че публикуваната преди 8 дни нейна първа авторска песен Lies има 33 982 гледания. Досега не е проверявала на каква популярност се радва клипът. „Удоволствие е за мен да видя, че някой се интересува от това, което избликва от душата ми!“ – благодарна е тя.

Арика Адамс спонтанно решава да се яви на кастингите за „Гласът на България“ по bTV. „Почувствах се стабилна и реших да се предизвикам с това преживяване. Голяма сцена е, дава голяма опитност, запознаваш се с много прекрасни хора. Целият екип е уникален, благодарна съм им, че са толкова мили и прекрасни към нас. Щастлива съм, че съм част от „Гласът на България“!“ – възкликва младият талант. Тя посочва, че никъде другаде не е чувствала толкова голям прилив на сила за музиката. Благодарна е на групата, която свири на живо, както и на публиката: „Това те насърчава да си най-добрата версия на себе си.“

Изворът на убедителност е в нейното разбиране за музиката: „Много е важно да усетиш песента, да влезеш в текста и да изразиш собствения си живот. Вярвам в това, което пея.“ В „Гласът на България“ се явява с хита на Лана Oел Рей Summertime Sadness: „Лана винаги ми е била фаворит и тази песен винаги е имала специално място в сърцето ми. Реших, че ще направя собствена версия и ще я изпълня на тази сцена. Мислех, че е най-подходяща за времето.“ Арика Адамс избира отбора на Мария Илиева, закото иска да стигне до многото тайни на индустрията: „Тя има много опит и ще може да ми помогне. Прекрасна е, уникална!“

Докато говорим, гледанията на нейното дебютно видео станаха 34 000.

Интервю на Светослав Николов: