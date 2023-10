"Музиката е енергия и една вибрация". В това е убеден Арканджело д'Анджело. Той омагьоса Мария Илиева с изпълнението си на "Облаче ле бяло" във вокалното шоу "Гласът на България" по bTV. "Вие имате нещо, което е автентично. Има и сериозна разлика, която ми допада. Оценявате любовта към гласовете", каза младият музикант пред bTV Radio. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Арканджело д'Анджело, озвучено от Светослав Николов:

Арканджело д'Анджело е роден в Марсилия на 10 май 1980 г. Той открива певческия си талант само на седемнадесетгодишна възраст по време на забавно състезание по караоке, за което бива записан от своите приятели. Оказва се, че събитието е всъщност прослушване за Marseillaise contest. На следващия ден, той се класира на финал и печели състезанието, пеейки пред 3000 души публика. От този ден нататък той знае, че пътя, по който ще тръгне, ще бъде заобиколен от музика.

Той изучава литература в Южна Франция, докато същевременно пътува като певец за различни музикални групи и агенции.

След написването на първия си албум, "La Croisée des Chemins", той печели многобройни международни състезания, пътува по турнета и споделя сцената с големи имена от музикалната индустрия, като например: Патрик Брюел, Елен Сегара, Даяна Рос, Нанси Ажрам и Джейсън Деруло. В чужбина той изнася частни концерти пред Бионсе, Джей-Зи, Мадона, Ищар Алабина и много други.

Извън своята лична кариера, през 2012 г. Арканджело основава своята агенция за таланти "D'Angelo and Co" в Сен Тропе, продуцирайки събития за световноизвестни компании, както и частни събития за избрана клиентела по целия свят. През 2016 г. е избран да съпровожда Амир като беквокал по време на Евровизия, където пътеката му се преплита с тази на Пиер-Ив Дюшен, „Маестро“ на Лара Фабиен, революционализирал своята вокална техника.

За съжаление, преди няколко години майката на Арканджело заболява тежко и изпада в кома, от която според лекарите не се очаква да се събуди. През това време изпълнителят работи в чужбина, но се прибира веднага, щом получава новините. Прекарва всеки ден до майка си, пеейки любимите й песни. Никой не знае какво точно се случва, но едно е сигурно – месец по-късно майка му се събужда, спомняйки си как синът й пее докато тя спи.

Това е първата голяма стъпка към възстановяване на връзката на Арканджело с неговата истинска страст и желание, а именно пеенето и писането на песни.

Звездата е женен за красивата Флоренс и двамата имат двегодишен син на име Лино. Заедно са едно щастливо и гостоприемно семейство.

Приключението, което е участието на певеца в Гласът, започва неочаквано благодарение на много специален човек, който решава да запише Арканджело за състезанието в България.

След почивка във Варна изпълнителят се среща отблизо с добрината, щедростта и автентичността на българите и бързо разбира, че с огромно удоволствие ще сподели гласа си и своята страст с тях. Невероятно качество на Арканджело е отдадеността му към пеенето на различни езици. Пътувайки по света в продължение на много години, той вече е способен да пее на над 10 езика, а съвсем скоро и на български.

Важна да се уточни е движещата сила зад изпълнителя, която го прави това, което е, а именно неговата човечност. С други думи, той пее основно заради своята вяра, че музиката е един от най-успешните мостове към хармония, културен обмен и свързване с хората около нас. Въпреки че е възможно да звучи като клише, веднъж щом чуе гласа на Арканджело, човек бива дълбоко докоснат и получава истинско разбиране за красотата му.