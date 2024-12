Вълшебството на Коледа оживява в новата песен на Яница Кънева – "Аромат на Коледа", която обещава да се превърне в любим музикален акцент на празничния сезон. Вдъхновена от топлината на семейството, уюта на дома и споделената радост от празника, песента носи послание за обич, надежда и заедност.

Творческият екип зад проекта, начело с Яница Кънева, е вложил огромна доза страст, професионализъм и любов, за да пресъздаде магията на Коледа в звук и картина.

Музика, текст и аранжимент : Яница Кънева

: Яница Кънева Изпълнител : Яница Кънева

: Яница Кънева Продуцент : Яница Кънева

: Яница Кънева Реализация: "Music M. A. G. Studio"

Видеоклипът към песента е истински празник за сетивата. С режисьорската работа на Павел Симеонов – "Shutterflow", проектът се отличава със запомняща се визуална атмосфера.

Екипът зад визията на Яница Кънева:

Грим : Кристина Славова

: Кристина Славова Коса : Кина Кудева

: Кина Кудева Стайлинг: Дария Димитрова

Особен акцент във видеото са нежните саксофонни мелодии на Ивайло Енчев, които придават допълнителна дълбочина и емоционалност на песента.

Коледният дух във видеото е подсилен от участието на децата и родителите от ВА "Звездни струни" с ръководител Георги Кючуков. Техният талант и искреност добавят автентична празнична атмосфера и свежест.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Яница Кънева, разположено в звуковия файл:

Видеото е красива симбиоза между музика, танци и празнична магия, които ще докоснат сърцата на всеки, който го гледа.

"Аромат на Коледа" е песен, която ще ви обгърне със своята топлина и ще внесе празнично настроение във вашия дом. Създадена с много обич и внимание към всеки детайл, тя носи радостта и красотата на празника. Посрещнете Коледа с песен, която ще ви напомни, че най-ценните моменти са тези, споделени с любимите хора!