"El Guapo“ е музикален проект, който съчетава латиноамерикански песни с рок, фънк, джаз и друга световна музика, постигайки уникален и мощен звук за най-капризния музикален слух. С фини и експлозивни аранжименти в песните си, музикантите надхвърлят жанровите ограничения. Дуото стана победител за наградата „Младо откритие в латиноамериканската музика“ Young Latin American Revelation на фестивала Kleztival в Сао Пауло, Бразилия през 2020 г.

Снимка: bTV Radio

Каква е любопитната история около създаването на формацията по време на пандемията и как съчетават различни жанрове в музиката от цяла Латинска Америка , чуйте от ексклузивното интервю на Георги Митов с Хуан Грабина и Джонатан Струго от "El Guapo“, Буенос Айрес, Аржентина:

Your browser does not support the audio element.

Аржентинското дуо "El Guapo“ /„Готиният"/ гостуваха в България по време на Международната музикална конференция „SoAlive“, която премина под патронажа на заместник министър-председателят и министър на външните работи г-жа Мария Габриел. Групи и изпълнители от България, от целия Балкански регион и света имаха възможност да представят своето творчество на живо пред ключови фигури от музикалната индустрия. Конференцията събра представители на големи музикални компании и стрийминг платформи. "El Guapo“ пристигнаха у нас благодарение на Посолството на Аржентина в България.