Националното външно оценяване след 7. клас и матурите след 12. клас са сред най-важните изпити за учениците. В последните месеци обаче темата отново е на дневен ред заради съдебни решения, които променят правилата – включително възможността за оспорване на оценките и въпросите около прозрачността на оценяването. Върховен административен съд отмени ключови текстове, свързани с окончателността на оценките, което поставя нови въпроси пред ученици, родители и учители. Какво означава това на практика и как се отразява на системата – чуйте отговора от Асен Александров, който е начело на Сдружението на директорите в средното образование в България пред водещата Лили Ангелова.

