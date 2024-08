Промените в Закона за училищното и предучилищното образование, с които беше забранено в училищата да се обсъждат и популяризират идеи, свързани с нетрадиционната сексуална ориентация и определяне на полова идентичност, различна от биологичната, съдържат редица неясноти. Това обясни в ефира на bTV Radio Асен Александров, директор на 51 СУ "Елисавета Багряна" и председател на Сдружението на директорите в средното образование.

„Трудностите и неяснотите са, тъй като много мъгляво е казано, не се казва какво точно се има предвид. Аз като директор примерно ми е много лесно – ако външни организации искат да говорят пред учениците примерно за сексуално възпитание, каквото и да е, тотално ще откажа. Въпреки че сексуалното възпитание не е нещо лошо, напротив, до скоро говорихме, че трябва да го има, тъй като нежелана бременност и т.н. На учителите ще им кажем, че това е тема табу, примерно учителите по биология, когато имат часове да изрецитират това, което е по учебника, без да се отклоняват, защото в ерата на социалните мрежи всяко нещо се преекспонира. И дори най-обикновен разговор ако проведат възрастни с деца, децата непрекъснато питат, може да се преекспонира – те ги възпитават. От друга страна, създава се леко впечатление, което е обидно малко за учителите, че едва ли не сред учителите има голям брой хора с нетрадиционно мислене, които едва ли не ще приканват децата, а всъщност бих казал, че учителите в България са възможно най-консервативното съсловие, за което доста често ни упрекват. Спомняте си песента за учителката със старото палто от 20 години и сивата коса. Възниква въпросът какво правим, ако децата демонстрират едно такова поведение. Ние и сега имаме забрана – примерно в закона е забранено използването на мобилните телефони, но въпреки това училището не може да се справи с този проблем. Вие да сте чули ученик да е изключен от някъде, защото въпреки десетките забележки си използва телефона? На училището почти му е забранено на санкционира учениците. Една от най-честите демонстрации на различна сексуална ориентация е чрез облеклото. Тя много ясно се вижда чрез външния вид. Ако бяха решили примерно в парламента, че това е толкова важно, биха могли да кажат, че в българските училища униформите са задължителни и че не можеш да влезеш в училището без униформа. Тоест когато има закон, в който не се казва какво трябва да се направи, ако не се изпълнява от тези, за които се отнася, този закон е кух. Възникват и много и различни въпроси. Ние сме имали случаи в училище през последните 3-4 години, например учителка говори за половата система и ученици съвсем провокативно или не провокативно питат за хора с различна сексуална ориентация и учителката им казва – да, има такива. Прибира се детето, днес какво правихте – ами говорихме си за гейове и лесбийки, извинявам се, че го казвам. Майката сяда пред компютъра, почва да пише в социалните мрежи, те загряват, пише се жалба до министерството, идва проверка при нас и се установява, че нищо такова не е имало. Просто преекспонирането на тази тема ни пречи тотално на работата. Аз бих казал, че българските учители в сравнение с европейските са едни от най-консервативните и няма учител, който да подтиква.“, посочи Асен Александров.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.