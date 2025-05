Пловдив ще бъде танц с One Dance Festival между 23 май и 8 юни – събития на открито, класове и, както подобава, богата селекция от нови творби на световни и български хореографи. Издание №17 за първи път включва 6 копродукции, сред които рекордните 3 български премиери.

Фестивалът копродуцира най-новите творби на български и световни хореографи - звездата на Белгия Чериш Мензо, първият носител на международната награда “Rose” Христос Пападопулос от Гърция и легендарната Лиа Родригес от Бразилия.

Българската следа оставят Александар Георгиев с 360-градусово кинетично изпълнение за общи проекции на бъдещето, Неда Ружева със спектакъл за синтетичното удоволствие и Коста Каракашян, който дава зрителите да направляват персонажите чрез техните дигитални аватари.

Снимка: Фондация ЕДНО

Откриването е на 23 май - френският хореограф Амала Дианор ще представи спектакъла “DUB”, шеметен коктейл от нови градски танци – кръмп, хип-хоп нов стил и още сензации в социалните мрежи и клубната сцена, с DJ сет на живо и 11 млади танцьори, от Йоханесбург и Маями до Калкута и Париж. DUB е танцов коктейл на младостта, който щедро залива театралната зала с ярките нотки на ъндърграунда, нощния живот и социалните медии. Това са движения, които може би сте виждали или дори опитвали сами. Очаквайте електро, воугинг, уакинг, кръмп, афро, хип-хоп и дъб, ямайската вариация на регето с електронни баси и барабани. С музика на живо от DJ Авир Леон и сценография, наподобяваща триетажна фасада и съвременна сграда, резултатът е пулсиращ салют на творческата енергия и споделеното създаване на нещо ново, дръзко и притеглящо със силата на интернет сензация - танците на настоящето.

В програмата ще видите танца като еуфория, носталгия и разговор. Танцът ще е бунт срещу разделенията, песен от плът, кръстовище на реалното и дигиталното, огледало на страха и още прочити на света, в който живеем.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Асен Асенов - директор на Фондация ЕДНО, която продуцира One Dance Festival:

Your browser does not support the audio element.

Акцент в изданието е новият спектакъл на Христос Пападопулос, който спечели първата международна танцова награда Rose. Призът на британския театър с 350-годишна история Sadler's Wells се дава след подбор на десетки творби от цял свят. Победата беше за „LARSEN C”, който One Dance показа тук още през 2021 г. Сега, на 30 май, гръцкият хореограф ще представи на публиката „Моята Свирепа Невежа Стъпка“, пресечна точка на танц, мащабна сценография, музика и поезия.

„BORDA” (07.06) на Лиа Родригес също ще гледаме веднага след световната премиера. Наричана жената – танц на Бразилия, Родригес танцува в Париж, но се връща в родината през 90-те. Във фавелата Маре, една от най-бедните и опасни части на Рио, тя създава фестивал, училище и компания за танц. Тези проекти следват усилията й да превърне танца в изкуство на приемането, а хореографиите й говорят за бедност, неравенство, репресии, погубване на природата. С „BORDA” тя оспорва идеята за границите – физически, географски, културни и човешки.

Лиа Родригес е пионер на съвременния танц в Бразилия, чиито спектакли имат остри политически послания. Тя е носител на множество отличия, сред които „Рицар на Ордена за изкуство и литература” на Министерството на културата на Франция, награда “Принц Клаус“ - Нидерландия (2014), Награда „Prix Chorégraphie de la SACD“ - Франция (2016). Германското списания Tanz я обявява за най-добър хореограф на 2019г.

Снимка: One Dance Festival

Дръзка и директна, Чериш Мензо пита кое е по-страшно: Чудовищата или хората, които ги измислят? Спектакълът й „FRANK” (01.06) се вглежда в процеса на творчество, когато звярът, тоест страхът от нещо или някого, получава образ и подобие, лик и глас дори. Между ритуала, апокалипсиса и карнавала, с филмов грим, маски и импланти, с текст, музика и танц, „FRANK“ посреща предизвикателствата на несигурността на света, в който живеем.

Обявени за едни от най-оригиналните млади артисти на танцовата сцена в Европа, Неда Ружева и колективът Trevoga излагат на показ бъговете на консуматорството и младежката култура, които по механичен начин превръщат- даже любовта в продукт. Спектакълът „Хх-63“ (31.05) е синтез на танц, мода, визуални изкуства и електронна музика. Едно неудобно, откровено и емоционално пътуване из фантазиите и желанията, лични или колективни, които се създават и употребяват.

Носител на ИКАР за танц и пърформанс и отново с номинация, Александар Георгиев създава „Fantastic Futures“, за да изследва куиър носталгията, идентичността и преживяванията, които често остават скрити поради социален натиск. Така, без да се опират на данни и факти, те могат да се представят само чрез емоции и спомени, фантазии и разговори - и танц, преливащ от плавност и уязвимост към сила и еуфория.

Роденият в Пловдив хореограф, режисьор и писател Коста Каракашян събира танц, театър, бойни игри и NPC (неигрови персонажи). „INSERT COIN / PLAYER ONE” (06.06) е игра, която не просто гледате, а играете. Зрителят се озовава в сюрреалистично, интерактивно пространство, където изборът се превръща в хореография, а действието оформя сюжета. Представлението ни напомня, че дигиталните светове, в които бягаме, са и огледала, разкриващи самоличностите, които изграждаме.