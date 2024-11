bTV Новините днес празнуват 24 години от излъчването на първата новинарска емисия на 18 ноември 2000г. Главният редактор на новините Асен Иванов разказа пред bTV Radio за сериозния труд и работата на екипа от изключителни професионалисти, които стоят зад подготовката на всяка една минута телевизионно съдържание, за рефлексите и подготовката при отразяването на сериозните и динамични събития от последните години свързани с войни, бедствия, политически битки и многобройни избори. Днес bTV Новините ще отличат колегите с най-добри постижения през годината.

Цялото интервю с Асен Иванов можете да чуете на звуковия файл.