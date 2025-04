bTV Media Group е лидер в медийната индустрия в България и вече близо 25 години създава качествено новинарско, публицистично и развлекателно съдържание, за телевизионна, дигитална и радио среда. Част е от голямото международно семейство - Central European Media Enterprises (CME) и PPF Group.

Успехът на медийната група се дължи на хората и техния талант, като затова активно се работи с университети и учебни заведения, за да се подпомогне развитието на бъдещи професионалисти в медийната сфера.

Стажантската програма на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ предоставя отлични възможности за старт в журналистическата професия. Редица утвърдени журналисти са започнали своето развитие оттук като водещите на bTV Новините Виктория Готева и Мария Ванкова. Участието в програмата допринася за усъвършенстване на знанията и уменията, както и за придобиване на полезен практически опит. Стажантите ще научат как се създава съдържание спрямо журналистическите стандарти за различните медийни платформи – телевизионен ефир (bTV), радио ефир (bTV Radio Group), дигитална и видео среда (btvnovinite.bg, businessnovinite.bg, Ladyzone.bg, svetatnazdraveto.bg, YouTube, btvplus.bg), социални мрежи (Instagram, Facebook, TikTok, Viber).

„Тази програма е за млади хора на 20-23 годишна възраст, които тепърва прохождат в живота и кариерата си. С нея те ще проверят дали журналистиката е техния занаят. Голяма част от репортерите, които работят в момента и са звезди в bTV новините са попаднали в bTV чрез тази програма и са се доказали, че може да разчитаме на тях“, заяви пред bTV Radio главният редактор на bTV Новините Асен Иванов.

„През последните 2 години се появиха много млади и кадърни „деца“, в които си заслужава да инвестираш усилия, за да направят своите първи стъпки в телевизионната журналистика“.

„Този стаж не е за студенти „Журналистика“, а за всеки, който смята, че това нещо е негово призвание и иска да пробва. Журналистиката не може да бъде затворена в кутия. Знанията, които трябва да притежава един журналист, са комплексни“. Преди да постъпят при нас, имаме тест със злободневните теми от новинарския поток. Оказва се, че 90 процента от кандидатите искат да работят нещо, свързано с оживление и светски новини, без да конкретизират какво се крие зад тези понятия. Може би се плашат от по-сериозните теми или още не са навлезли в живота си, така че да разбират важните теми като политика, криминални, социални и финансови теми“, коментира Иванов.

„Основното качество, на което разчитаме, е постоянството и работната дисциплина. Когато покажеш любопитство, постоянство и характер, това са трите качества, които задължително се забелязват и дават възможност да останеш малко повече в bTV. Ние даваме шанса на младите да се учат от най-добрите. Няма колега в нюзрума, който да не помага на младите колеги“, добави той.

„Те се справят по-добре от възрастните и разпознават кое е фалшиво и кое не. По-трудно им е да разпознават пропагандата и посланията. Журналистиката се промени от социалните мрежи“, подчерта Иванов. „Телевизията не е това, което беше във вида си преди 25 години, когато започнаха bTV и bTV новините. Информацията е навсякъде, но все пак ще има нужда от хора,които да я събират, проверяват и разпространяват до потребителите.Това може да бъде направено от брандове с правила, които се спазват“, счита Асен Иванов.

„Телевизионните новини ще се трансформират и ще придобиват нови перспективи в съвремието ни, а стажантите ще бъдат моторите на тази промяна“, уверен е той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Асен Иванов - главен редактор на bTV Новините, разположено в звуковия файл:

