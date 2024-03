Румънският диджей и продуцент Алекс Паркър /Alex Parker/и Михаела Маринова празнуват първия си съвместен проект „Stay” с премиера на официално видео.

Песента е емоционално преживяване, което изследва темите за любовта, копнежа и устойчивостта и обединява доказаните продуцентски умения на Alex с ангелския глас на Михаела.

Alex Parker и Михаела се запознават в рамките на третото издание на Sofia Songwriting Camp през 2023 г., а съвсем скоро след това работят отново заедно в студиата на „Вирджиния Рекърдс“. Там се ражда и колаборацията им „Stay”. Видеото към песента е заснето в София под режисурата на Alex Parker, а монтажът и специалните ефекти в клипа са дело на румънски екип от професионалисти.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Михаела Маринова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Your browser does not support the audio element.

„Чувствам се като у дома тук. Сякаш открих моето второ семейство“, споделя Alex за работата си с Михаела и „Вирджиния Рекърдс“.Alex Parker е известен диджей и продуцент от Букурещ, Румъния, който превръща страстта си към музиката в международен успех. Уникалният му подход в продуцирането печели признанието на множество музикални критици и меломани. Parker е автор и продуцент на над 50 песни на известни румънски изпълнители като Antonia, Delia, Alexandra Stan, Morandi, JO, Liviu Teodorescu, Irina Rimes, MIRA, AMNA, Voltaj. Получава международна слава за първи път през 2016 г. с дебютния си сингъл "Tropical Sun", който е последван от парчетата "Synchronize" с Alexandra Stan и "Fix Your Heart" с Misha Miller. През 2019 г. Parker отбеляза дебюта си в Ultra Music с "In My Mind" и съосновава Creator Records.