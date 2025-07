Нейна фотография на Млечния път наскоро беше отличена в престижна класация и попадна сред най-добрите 25 снимки в света за последната година. Астрофотографът Росица Димитрова сбъдва мечтата си да снима на Великденския остров и разказа в ефира на bTV Radio историята зад тази снимка.

„Великденският остров е едно наистина много магично място, на което си бях мечтала от доста време да отида, но ми изглеждаше като някаква по-неосъществима мечта. Та след като прекарахме няколко седмици в Южна Америка, решихме, че би било супер да завършим с няколко дни, няколко вечери да прекараме там. И там, понеже е много трудно да се влезе нощем, изключително трудно е, защото те много си пазят въобще във цяло Чили националните паркове, има рейнджъри и през деня, и вечер, та трябваше да запазим няколко месеца по-рано специализиран нощен тур, астротур, в който да имаме придружител и да може нали всичко да е легално, така да кажа. Когато пристигнахме на Великденския остров, беше облачно. Той все пак е във средата на Тихия океан и доста е динамично времето. Та дори през нощта, когато станахме да снимаме, пак беше облачно. Но въпреки всичко ние толкова много искахме да отидем и станахме, тръгнахме. Продължаваше, да е облачно. Даже се притеснявахме, че може да завали, което щеше да е доста лошо за нас, за техниката. И се запътихме в общи линии след това към статуите. Ние бяхме на Рано Рараку, това местенце всъщност се води като работилницата за статуите Моаи. Тоест там все едно са били създавани и от там, от този хълм са ги носили долу чак до морето, за да ги нарежат. До ден днешен все още е мистерия точно как се е случвало и всъщност е мистерия защо са били създадени тези статуи. Има теории, разбира се, но няма нещо сигурно. Та когато се запътихме нагоре към хълмчето пеша, около нас имаше навсякъде много крави, които мучаха, кихаха, стряскаха ни, беше тотален мрак. Но по-невероятната изненада бяха хлебарките, които пълзяха под краката ни, така че не посмяхме да си оставим раниците изобщо на земята. Моята беше на гърба ми през цялото време, за да не влезе нещо, което да си занесем после в хотела. Чувството беше невероятно, въпреки че имаше облаци, статуите са толкова огромни и нощем може би изглеждат още по-впечатляващо. Та докато си нагласяме техниката, започнахме така малко да снимаме. След половин час небето просто се отвори тотално и стана кристално чисто. Млечният път изгря и беше истинска идилия и стана още по-красиво. Ние просто загубихме изобщо представа за времето, за всичко. Просто снимахме и забравихме за хлебарките, за кравите, всичко. Беше изключително като чувство.“, разказа Росица Димитрова.

За ситуациите, в които е имала късмет по време на снимките, Росица казва: „За мен човек просто трябва да е така упорит и да не губи надежда, за да може да е наистина в правилното време на правилното място.“

Две нейни снимки от Исландия, направени с дрон, попаднаха в топ 101 в престижен конкурс за снимки от въздуха, като за тази година тя е единствената от България в тази класация.

Цялото интервю за снимането на Великденския остров, в Кения, Исландия и други интересни дестинации, можете да чуете на следващия звуков файл.