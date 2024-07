„Тайните на безкрайното небе“ се казва първата самостоятелна изложба на астрофотографа Росица Димитрова, която беше открита снощи в Морската градина във Варна и може да бъде видяна до 14 юли. Нейни снимки са оценени и в чужбина и тя попада в различни класации сред най-добрите астрофотографи в света.

„Малка частица от тайните на безкрайното небе със сигурност познавам вече, но ми се иска все повече и повече да опознавам небето.“, каза Росица Димитрова пред bTV Radio.

За усещането да снима звездите, фотографката казва: „Усещането е трудно да се опише, бих казала спокойствие. В това спокойствие когато човек чака да изгреят звездите, да изгрее ядрото на Млечния път, започва да примесва с голямо вълнение и е доста интересно и смесено усещането“.

Изложбата показва нейни фотографии от последните около 3 години, като те са придружени от описания, които е написал астрофизик.

По душа Росица е пътешественик, и за хората, които я познават не е изненада, че през април пътува до Мексико, за да снима слънчевото затъмнение. Всичко за изложбата, за нейните пътешествия и снимането на слънчевото затъмнение, можете да чуете в цялото интервю на звуковия файл.