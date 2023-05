ОВЕН

През първите дни на двуседмичния период осъзнайте, че причината за усложнените отношения с вашите колеги и партньори е породена от проблеми на работното място, подтикнати и от ретроградния Меркурий. Липсата на разбирателство блокира желанието ви да се заемете със задачите си. Не рискувайте и не се впускайте в безпричинен спор с вашите колеги или партньори, защото може да премине в агресивна караница. Плановете ви ще претърпят промени. Не прекалявайте с амбициите си. Тактът е във ваша полза. Не очаквайте помощ, справете се със задачите си сами и ще бъдете доволни от себе си. Пътуванията са нежелателни. Осъществете промените предпазливо и обмислено и не надхвърляйте възможностите си. Не се натоварвайте с физическа работа, за да избегнете травмите. Склонни сте да потискате емоциите си. Така вредите на отношенията си.

ТЕЛЕЦ

Началото на двуседмичния период предупреждава, че ви очакват големи промени. Изявете възможностите си. Не отказвайте помощта си. Очаквайте трудности и заради ретроградния Меркурий и запазете спокойствие, за да постигнете положително решаване на делови проблеми, които тегнат над вас и ви пречат да сте дейни. Отложете обсъждането и взимането на важни делови решения. Не се нагърбвайте с непосилни задачи. Бъдете предпазливи, за да избегнете трудностите, породени от ваши грешки. Прибързаността ви ще води до провал при преговори, свързани с пари. Четирите почивни дни са благоприятни за изяви, но само ако овладеете емоцията си. Този е начинът да постигнете целите си. Планирането на задачите ви е във ваша полза. Разрешете стари делови проблеми, които не търпят отлагане. Не обмисляйте рисковани инвестиции.

БЛИЗНАЦИ

Съветът ми за първите две седмици на периода е да не надскачате възможностите си и да си наложите спокойствие, каквото и да става около вас. Ще се наложи, колкото и да не искате, да провеждате делови срещи. Предложенията, които ви отправят, са примамливи и ви обещават професионален възход. Внимателно поставете началото на новите си идеи, стига да сте ги обмислили добре, защото Меркурий все още е ретрограден. Разчитайте на приходи, които ще предизвикат недоволството на околните. През четирите почивни дни се изкушавате да поставите прибързано начало на нови занимания, които ще ви разочароват. Не взимайте крайни решения, ако сте недоволни от някого. Ще се сблъсквате с проблеми, предизвикани от ваши грешки и нежелание да приемете съвети от страна на колеги или партньори. Трудностите са преодолими с такт и търпение. Обърнете внимание на семейството си, което има нужда от вашата подкрепа.

РАК

От първия ден на двуседмичния период сте разочаровани заради неочаквани обрати на работното място. Ако сте внимателни, ще съумеете да избегнете финансовите загуби и да съхраните стабилността си, особено при ретроградния Меркурий. Неочаквани събития ви гарантират признание и ще събудят желанието на вашите неприятели да ви навредят. Запазете спокойствие. Избегнете конфликтите с търпение и премълчаване. През четирите почивни дни се съобразете с обстоятелствата и не бъдете прибързани. Не прекалявайте с изискванията си, за да не досадите на близките си или на колегите си, ако за вас дните са работни. Финансовото ви състояние ще се влоши, ако сте допуснали да ви измамят. Възможно е влошаване на отношенията с колегите и деловите ви партньори. Овладейте емоциите си и не рискувайте. Запознанство ще стане причина за съжаление и разочарования.

ЛЪВ

През първата половина на месеца сте прекалено самоуверени. Внимателната преценка на направените предложения за съвместен бизнес ще ви предпази от загуби. Меркурий е ретрограден, затова напомням, че успехът ще ви споходи само при условие, че си поставите реална и лесно осъществима цел, с която да привлечете към работата си и нови партньори. Колегите ви подкрепят всички ваши начинания. Нови делови запознанства ще ви помогнат да застанете на ново интелектуално и професионално равнище. Разчитайте на себе си, за да се справите със задълженията си. През четирите почивни дни е успешно уговарянето за продажба и покупка на недвижим имот, но не подписвайте договори. Завършете започнатите задачи, за да направите крачка напред в разработването на ваши нови идеи. Не е изключена възможността да поставите началото на нова дейност. Разправията с близък човек е гарантирана, ако се заяждате без причина.

ДЕВА

Предупреждението за първата половина на месеца и заради все още ретроградния Меркурий е, че няма да постигнете целта си на вашето работно място, ако решите да наложите мнението си насила. Проведете важните делови разговори без да достигате до крайни споразумения. Не рискувайте и не спорете с колегите си. Направете задълбочен анализ на резултатите от работата си и поправете грешките си. Трудностите, които може да се изпречат на пътя ви, не бива да се превръщат в причина за разногласия. Докажете, че сте способни да ги преодолеете. През четирите почивни дни се откажете от пътуване, свързано с непланирани разходи, което ще натовари семейния ви бюджет. Завършете текущите си задължения и не се поддавайте на желанието за промени. Не харчете, защото скоро ще имате неотложни разходи. Грижете се за здравето си и не нарушавайте хармонията у дома.



ВЕЗНИ

През първите две седмици на май бъдете аналитични и направете преглед на работата си и на своите грешки, защото не само колегите ви са виновни. Не пропускайте шанса си да увеличите своите доходи, дори и ако се налага да промените плановете си и да свършите допълнителна работа, която ще ви донесе добри пари. Не я отказвайте, за да не съжалявате за провалената възможност за материална стабилизация, която подкрепя и ретроградния Меркурий. Трудностите през четирите почивни дни са свързани с ваши колеги, които са обидени от забележките ви. Новите запознанства ще ви помогнат да преодолеете бързо кризата в отношенията си. Не си позволявайте големи претенции, ако сте решили да уговаряте нови делови проекти, свързани и с ваши инвестиции. Ако запазите спокойствие, ще постигнете целта си. Бъдете внимателни в думите си и не си позволявайте иронични забележки. Бъдете здрави и в хармония със себе си и със света.

СКОРПИОН

През двете седмици ви очакват нови и интересни запознанства, които ще ви донесат полза в деловите отношения не само в този период, а и през следващите месеци. Трудностите са преодолими. Заради все още ретроградния Меркурий не взимайте крайни решения, за да избегнете грешките. Откажете среща с непознати кандидати за ваши делови партньори и не приемайте предложенията им за инвестиции. Задълбочената работа при изпълнение на поставените задачи ви радва с отличен завършек. Не ви препоръчвам да се подчинявате сляпо на емоцията. Бъдете разсъдливи и проявете такт и дипломация в общуването. През четирите почивни дни отношенията с близките ви са хармонични. Използвайте шанса си да оправите възникналите недоразумения. Ще ви зарадват неочаквани приходи. Не уговаряйте инвестиции. Пазете здравето си и съхранете личните си отношения.

СТРЕЛЕЦ

През първата половина на месеца ви съветвам да не се втурвате към начинания, особено при все още ретроградното движение на Меркурий. Трудностите са породени от чужди грешки, с които ще се справите, ако проявите търпение и се заемете със задачите си. Помогнете на вашите колеги, ако ви поискат помощ, но не се самопредлагайте. Имате възможност да изградите стабилна основа за бъдещия ви професионален възход и мечтаните приходи. Възможни са финансови загуби, които можете да избегнете с повече гъвкавост и предпазливост. През четирите почивни дни Съдбата изисква да бъдете естествени. Самоувереността ви вреди, ако не овладеете чувствата и желанията си и налагате с инат мнението си. Отнасяйте се предпазливо към новите идеи и предложения, свързани с инвестиции. Вечер прекарайте приятни мигове на отдих сред вашите близки.

КОЗИРОГ

Въпреки ретроградния Меркурий властващ през целия двуседмичен период, работата ви носи очакваните резултати, стига да не си поставяте нереални цели. Не позволявайте вашите колеги да отвличат вниманието ви. Не пропускайте да завършите започнатото. Не са изключени неприятности, свързани с вашите обществени познанства. Освободете се от песимистичните си мисли. Бъдете внимателни, пазете се от финансови загуби и пропуски на работното си място, водещи и до финансови санкции. Длъжни сте да се вслушате в гласа на интуицията си. През четирите почивни дни имате възможност да изгладите финансови разногласия с началниците си, но не се опитвайте да си изпросите повишение на заплатата. Осъществете всичките си срещи и разговори. Разпределете силите си за подставените ви нови задачи. Не създавайте ненужно напрежение сред вашите колеги, подчинени и делови партньори, за да имате тяхната подкрепа.

ВОДОЛЕЙ

През първите две седмици на месеца отложете изпълнението на всички важни задачи. Грешките на работното ви място са породени от вашата доверчивост. Разочарованието няма да закъснее. Въпреки все още ретроградния Меркурий сте готови да рискувате. Желанието ви за големи приходи може да се превърне в причина за немалки загуби заради обещание за рисковани инвестиции. Бързо ще съжалите за поетото задължение. Ново запознанство ще изиграе положителна роля в живота ви с интересни предложения. Стабилизирайте без да се бавите финансовото си състояние! През четирите почивни дни не бива да обмисляте къде да инвестирате парите си, защото когато осъзнаете, че сте ги вложили в подвеждащо доходоносен проект, връщането ще е невъзможно. Осъществяването на вашите идеи и стремежи ви радва. Отложете пътуванията. Грижете се за здравето си и за личните си отношения.

РИБИ

От началото на периода, въпреки ретроградния Меркурий, ви очакват положителни промени, свързани с материалното ви положение. Предстоящото осъществяване на съвместни проекти ви носи добри печалби. Не допускайте да ви обземе лошо настроение, което би ви попречило да се справите със задълженията си. Трудностите са преодолими, ако се заемете със задачите си. Бъдете отговорни към своите постъпки. Проявете предпазливост при неочаквани разходи. Ако сте зад волана, бъдете внимателни при пътуване. През четирите почивни дни привличайте към себе си само хора, с които ще съумеете да осъществите плановете си. Разрешете, само при възможност, съществуващите професионални проблеми. Деловите срещи и запознанства са ви полезни и в бъдеще. Не се задълбочавайте до депресия върху личните си проблеми. Бъдете предпазливи с новите запознанства, за да не предизвикате конфликти.

ЗАБРАНИ НА ЛУНАТА:

Луна в Дева

Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна във Везни

Забранени са операциите на бедрата, пикочния мехур и бъбреците, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна в Скорпион

Забранени са операциите на половите органи и дебелото черво, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна в Стрелец

Забранени са операциите, свързани с донорство, и тези на черния дроб, ако не са животоспасяващи, въпреки че и тогава крият риск.

Луна в Козирог

Забранени са операциите на костите, сухожилията и колянната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна във Водолей

Забранени са операциите на костите, ставите, сухожилията и вените, а също и на апендикса и на очите, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна в Риби

Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луна в Овен

Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

