ОВЕН

Втората половина на най-летния месец е обвързана с изисквания към вас, които огнената ви нагласа трудно приема. Едното е да осъзнаете грешките си и да ги признаете и пред колегите си, и пред висшестоящите, за да не вредят на всички. Второто е да отложите деловите начинания, особено след 23 август, заради започващото ретроградно движение на Меркурий. Не взимайте прибързани решения във връзка с деловите ви планове. Овладейте емоциите и агресията си и не се ядосвайте от най-малкото нещо. През четирите почивни дни начинанията ви обещават бърз провал. Умората си казва думата. Полага ви се да си отдъхнете от напрежението. Вземете си отпуск и пътувайте. Ако не е възможно изберете рутинните занимания. Ще се наложи да промените намеренията си, за да се справите със задълженията си у дома и на работното си място. Не влизайте в конфликти!

ТЕЛЕЦ

През втората половина на август сте във властта на промени и неприятности заради бавещи се финансови постъпления. Заемете се само с текущите си задължения. Оставете вашите колеги да се справят със задачите си сами, без вашата пряка намеса. Не допускайте лошото ви настроение да попречи за изпълнението на поставените ви и планирани задачи. Имате възможност да се справите с всичко. Работете търпеливо и съсредоточено. Работата в съдружие ви носи приходи или новина за скорошни постъпления, но не и след 23 август заради ретроградния Меркурий. През четирите почивни дни ви е напрегнато. Предпазвайте се от проблеми в личните отношения. Запознанство може да се превърне в романтична връзка, която да съсипе брака ви. Въпреки неприятностите с вашите близки, бъдете на висота в отношенията си.

БЛИЗНАЦИ

Двуседмичният период от днес до края на месеца изисква да се въоръжите с търпение и да си наложите спокойствие. Емоционалните ви реакции ще засилят желанието на неприятели да ви навредят. Вашата активност ще окаже положително влияние на работата ви и ще ви издигне на нов връх. Начинанията са успешни. Направете бъдещите си планове. Препоръчвам ви да приемете делово предложение, което няма да ви отклони от пряката работа, но ще ви донесе пари. Съобразете се и с ретроградното движение на Меркурий от 23 август и не подписвайте договори. През четирите почивни дни е време да планирате грижливо бюджета си за следващите месеци. Не проявявайте щедрост, защото скоро ще имате нужда от пари и ще съжалявате, че сте били разточителни. При възможност отидете на кратка почивка с вашето семейство или с интимната си половинка. Не изневерявайте!

РАК

През двете седмици до края на месеца бъдете предпазливи в разговорите и внимателни към новите си познати. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви. Смело се захванете със служебните си задачи и резултатите няма да закъснеят. Ще проведете дискусии и задълбочени разговори. Нетърпението и избухливостта не са във ваша полза. Вашите колеги също са подвластни на упреците ви, които леете без причина. Меркурий е ретрограден от 23 август и не допуска некоректност в отношенията, а и кармата, която си трупате, е негативна. През четирите почивните дни не взимайте прибързани решения за личния си живот, за да не съжалявате за прибързаната крачка към раздяла. Въздържайте се от пътувания, които са рисковани при обзелото ви лошо настроение, за което няма причина, но явно вие се чувствате виновни за нещо.

ЛЪВ

От първия ден на двуседмичния период при делови преговори не забравяйте да поставите условията си, за да не навредите на работата си, особено ако сте на ръководен пост. Завършете започнатите задачи. До 23 август, когато Меркурий преминава в ретроградното си движение, имате възможност да осъществите запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Съветът ми е да оглеждате внимателно договорите, за да не ви измамят. Посъветвайте се дали трябва да изисквате промени на някои клаузи. През почивните дни, ако не успеете да заминете в отпуск, бъдете дейни и не отказвайте помощ. Ще се справите с всичките си задължения. Промените и пътуванията ви носят удовлетворение. При проблемни отношения и работа в съдружие, по-добре го прекратете. Ако имате възможност да пътувате за кратък отдих, сторете го без колебание и се заредете със сили за есента.

ДЕВА

Двуседмичният период изисква от вас да запазите мълчание, дори и да ви провокират, за да не си създадете неприятности с ненавременна критика. Ще научите за финансови постъпления, които са причина за завист. Анализирайте действията и грешките си. Очаквайте осъществяване на полезни делови срещи. Ако ви предстои да сключвате сделка, не избързвайте, а обмислете всичко още веднъж. Не слагайте подписа си след 23 август, защото Меркурий е ретрограден. Бъдете отговорни и въздържани. Проблемите ще са за вас. Въпреки че сте изморени и имате потребност от активна почивка, през четирите почивни дни сте заредени със сили и желание за работа. Промените на работното място могат да ви изнервят, но ще се убедите, че са във ваша полза. Отложете непланираните делови срещи.

ВЕЗНИ

Периодът във втората половина на август изисква да не давате повод за съмнение в качествата и интелекта ви. Резултатна е всякаква колективна работа, чрез която ще получите похвала и по-високо заплащане. Не отказвайте помощ. Внимавайте, подвластни сте на емоцията! Задълбочете се и ще справяте не само със задълженията си, а и с всички проблеми, които възникват заради вашите колеги, партньори, близки, въпреки че от 23 август Меркурий е в своето ретроградно движение. През четирите почивни дни внимавайте, ако сте на път. Не си струва да си разваляте приятните емоции, които очаквате да изживеете, ако сте успели да си вземете отпуск. Ако работите, не пропускайте да сте вечер с близките си и не ги разочаровайте с отсъствието си. Имате шанс за неочакван успех и благоприятно разрешаване на лични проблеми.

СКОРПИОН

През двете седмици до края на август се очертава възможност за бърз подем в материално отношение. Не се подвеждайте по предложения да инвестирате приходите си. Не го правете! Нови запознанства са основа както за бъдещите ви успехи, така и за провал. Бъдете предпазливи след 23 август и не подписвайте договори, защото Меркурий започва ретроградното си движение. Тези от вас, които имат проспериращ бизнес, ще си навредят, ако налагат мнението си насила и с агресия в този период. През четирите почивни дни отношенията с близките ви са хармонични и искрени. Ако имате възможност, пътувайте, за да се потопите в морето. При необходимост съчетайте работата с почивката. Може да се наложи разрешаване на семейни проблеми и да се изнервите до гневни изблици. Ако се налага да работите, се справяте отлично със задълженията си. Прибързаността е забранена.

СТРЕЛЕЦ

От началото на двуседмичния период не проявявайте емоция и не взимайте импулсивни решения. В същото време не пропускайте добрите възможности, дарени ви от Съдбата. Ще разрешите финансов проблем. Очаквайте предложение за допълнителна работа по впечатляващ проект, което е добре да приемете, ако е преди 23 август и преди началото на ретроградното движение на Меркурий. През четирите почивни дни се справяте отлично с рутинните си професионални задължения. Промените са положителни. Всичко, започнато в тези два периода, ще ви донесе успех. Имате възможност да завършите доходоносни задачи. Радвате се на заслужено признание. Ако сте на работа, идеите ви ще намерят приложение и ще бъдат одобрени от ръководството. Тези от вас, които могат да си позволят почивка, да отидат на морето поне за малко, защото имате потребност от тази отмора.

КОЗИРОГ

През двете седмици до края на месеца се обогатете с нови знания, за да успеете да изпълните служебните си задачи. Вероятността да се справите с начинанията е голяма, ако сте упорити и не спорите с вашите колеги или делови партньори. Имате възможност да обсъдите прехвърляне на друга работа с по-високо заплащане. Не я отказвайте, ако ви я предложат преди 23 август, когато Меркурий започва ретроградното си движение. Съветвам ви да не провеждате срещи и да отмените подписване на договори и финансови документи. През четирите почивни дни бъдете умерени в разходите. Разногласия заради клевети на работното място са причина да нарушите спокойствието си. Проведете разговорите с началниците си. Неочаквано известие за нови задачи може да ви лиши от възможността да си дадете почивка и да пътувате.

ВОДОЛЕЙ

От първия ден на двуседмичния период избегнете срещите и разговорите със задгранични партньори. Имате възможност да попълните банковата си сметка и с делови партньори в България. Не се намесвайте в разправии, които не са свързани пряко с вас, и сдържайте емоцията си, която през този период е ваш враг. Избягвайте новите запознанства и се отнасяйте към тях предпазливо, дори мнително, колкото и чаровни или перспективни в делово отношение да са новите ви познати. Не забравяйте, че на 23 август Меркурий започва ретроградното си движение. През четирите почивни дни ще постигнете целите си, ако не се ядосате, че всичко се осъществява по-бавно. Не избързвайте да критикувате колега, а чуйте мнението му. Очаквайте промени, а и ще получите новина за добро заплащане. Тези от вас, които могат да си позволят отпуск, да пътуват на почивка.

РИБИ

През втората половина на месеца сте орисани да срещате странни хора със странни разбирания и различна от вашата житейска философия. Свързани са с ваши колеги, от които сте разочаровани. По-добре избягвайте общуването, ако видите, че ви тласкат в нежелана от вас посока. Бъдете активни и следвайте пътя си, без да се отклонявате от него. Разчитайте на интуицията си при изпълнение на поставените ви задачи. От 23 август Меркурий е в ретроградното си движение. Не забравяйте това. През четирите почивни дни, ако не сте си взели отпуск, имате възможност да постигнете печеливши делови споразумения. Въпреки намерението ви да не работите, се налага да се заемете с преките си задължения. Ако се занимавате с частен бизнес, ще се наложи да промените плановете си и да помислите за намирането на нови партньори.

Забранени хирургически интервенции, ако не са животоспасяващи:

Луна в Дева – забранени са операциите на панкреаса, стомаха, жлъчката, черния дроб и далака. Забранени са и процедурите за премахване на тлъстини от коремната стена заради бавното зарастване на тъканите.

Луна във Везни – забранени са операциите на бъбреците и пикочния мехур, а също на бедрата, включително и процедурите за изсмукване на мазнини.

Луна в Скорпион – забранени са операциите на половите органи, на простата при мъжете, на матката и за премахване на кисти при жените, забранени са абортите и операциите на яйчниците.

Луна в Стрелец – забранени са операциите на черния дроб, също и свързани с донорство на органи, които може да не бъдат приети от пациента. Забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна в Козирог – забранени са операциите на костите и ставите, както и кожни процедури при алергии, ако не е установена причината за тях, забранени са ваденето и лечението на зъби.

Луна във Водолей – забранени са операциите на сухожилията, вените, очите, на апендикса.

Луна в Риби / Овен – забранени са операциите на стъпалата, ноктите на краката и на лимфната система. Забранени са операциите на главата, на очите, на ушите, на носа и на лицето – включително пластичните, ваденето и лечението на зъби.